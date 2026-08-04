Vodný slalom juniorov a začiatok MS v atletike do 20 rokov. Športový program na dnes (5. august)

Dominik Egyházy.
Dominik Egyházy. (Autor: TASR)
Sportnet|5. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 5. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 5. augusta

Futbal

  • 16:00 Apollon Ladies FC – KKS Czarni Sosnowiec, 6. skupina, ženy - miniturnaj 2. predkola LM 
  • 20:30 KFF Vllaznia – Spartak Myjava, 6. skupina, ženy - miniturnaj 2. predkola LM

  • 18:30 AGF Aarhus – Sabah Baku, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Fenerbahce Istanbul – SK Sturm Graz, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 

  • 19:00 Brann Bergen – Apollon Limassol, prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:30 Panathinaikos Atény - CSKA 1948 Sofia, prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy 

  • 20:15 Ferencváros Budapešť – Górnik Zabrze, prvý zápas 3. predkola Európskej ligy

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Plavecké športy

  • 10:00 diaľkové plávanie, 5 km muži, ME
  • 14:30 diaľkové plávanie, 5 km ženy, ME
  • 15:00 synchronizované plávanie, finále akrobatickej zostavy, ME
  • 18:30 skoky do vody, finále synchronizovaných skokov miešaných dvojíc z 10 m veže, mužov z 3 m dosky, ME

Cyklistika

  • 12:15 3. etapa: Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra (193,5 km), Okolo Poľska
  • 14:00 5. etapa, Macon – Belleville-en-Beaujolais (140,0 km), ženy - Tour de France

Strelectvo

  • 9:00 ME do 23 rokov /účasť SR/   

Vodný slalom 

  • 9:00 K1 junioriek a juniorov - kval., ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
  • K1 žien a mužov do 23 rokov - kval., ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
  • K1 junioriek a juniorov - súťaže hliadok, ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
  • K1 žien a mužov do 23 rokov - súťaže hliadok, ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/

Športové lezenie

  • 10:00 TK k podujatiu World Climbing Europe Series Žilina 2026 

Atletika

  • 19:00 MS do 20 rokov /účasť SR/
TV program: Streda, 5. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Dominik Egyházy.
    Vodný slalom juniorov a začiatok MS v atletike do 20 rokov. Športový program na dnes (5. august)
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