Vodný slalom juniorov a začiatok MS v atletike do 20 rokov. Športový program na dnes (5. august)

Športový program na stredu, 5. augusta
Futbal
- 16:00 Apollon Ladies FC – KKS Czarni Sosnowiec, 6. skupina, ženy - miniturnaj 2. predkola LM
- 20:30 KFF Vllaznia – Spartak Myjava, 6. skupina, ženy - miniturnaj 2. predkola LM
- 18:30 AGF Aarhus – Sabah Baku, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Fenerbahce Istanbul – SK Sturm Graz, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 19:00 Brann Bergen – Apollon Limassol, prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Panathinaikos Atény - CSKA 1948 Sofia, prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:15 Ferencváros Budapešť – Górnik Zabrze, prvý zápas 3. predkola Európskej ligy
Hokej
- 1:00 Slovensko - Kanada, skupina A - Hlinka Gretzky Cup 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Slovensko - Švajčiarsko, skupina A - Hlinka Gretzky Cup 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 3:00 USA - Fínsko, skupina B - Hlinka Gretzky Cup 2026
- 23:00 Fínsko - Česko, skupina B - Hlinka Gretzky Cup 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Plavecké športy
- 10:00 diaľkové plávanie, 5 km muži, ME
- 14:30 diaľkové plávanie, 5 km ženy, ME
- 15:00 synchronizované plávanie, finále akrobatickej zostavy, ME
- 18:30 skoky do vody, finále synchronizovaných skokov miešaných dvojíc z 10 m veže, mužov z 3 m dosky, ME
Cyklistika
- 12:15 3. etapa: Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra (193,5 km), Okolo Poľska
- 14:00 5. etapa, Macon – Belleville-en-Beaujolais (140,0 km), ženy - Tour de France
Strelectvo
- 9:00 ME do 23 rokov /účasť SR/
Vodný slalom
- 9:00 K1 junioriek a juniorov - kval., ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
- K1 žien a mužov do 23 rokov - kval., ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
- K1 junioriek a juniorov - súťaže hliadok, ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
- K1 žien a mužov do 23 rokov - súťaže hliadok, ME juniorov a do 23 rokov /účasť SR/
Športové lezenie
- 10:00 TK k podujatiu World Climbing Europe Series Žilina 2026
Atletika
- 19:00 MS do 20 rokov /účasť SR/
TV program: Streda, 5. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.