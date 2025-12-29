Veľká dávka hokeja aj Premier League. Športový program na dnes (30. december)

Športový program na utorok, 30. december
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 00:00 Slovensko - USA, MS do 20 rokov - skupina A /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:00 Švajčiarsko - Nemecko, MS do 20 rokov - skupina A
- 02:30 Kanada - Dánsko, MS do 20 rokov - skupina B
- 22:30 Lotyšsko - Dánsko, MS do 20 rokov - skupina B
Futbal
- 17:00 Uganda - Nigéria, Africký pohár národov, C-skupina
- 17:00 Tanzánia - Tunisko, Africký pohár národov, C-skupina
- 20:00 Botswana - DR Kongo, Africký pohár národov, D-skupina
- 20:00 Benin - Senegal, Africký pohár národov, D-skupina
- 20:30 FC Burnley - Newcastle United, 19. kolo Premier League
- 20:30 FC Chelsea - AFC Bournemouth, 19. kolo Premier League
- 20:30 Nottingham Forest - FC Everton, 19. kolo Premier League
- 20:30 West Ham United - FC Brighton, 19. kolo Premier League
- 21:15 FC Arsenal - Aston Villa, 19. kolo Premier League
- 21:15 Manchester United - Wolverhampton Wanderers, 19. kolo Premier League
Hokej
- 15:10 semifinále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:15 semifinále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 1:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:30 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Boston Bruins, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Minnesota Wild, NHL
- 17:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, 34. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HC Košice, 34. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín, 34. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 34. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 34. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - Vlci Žilina, 34. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany, 30. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, 30. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava, 30. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica, 30. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - MHA Martin, 30. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava, 30. kolo Tipos SHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 36. kolo českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera, 36. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, 36. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary, 36. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov, 36. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 36. kolo českej extraligy
Skoky na lyžiach
- 17:30 kvalifikácia SP Two Nights Tour žien, (Garmisch-Partenkirchen)
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, 16. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 MBK Baník Handlová - BC Prievidza, 16. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - BC Komárno, 16. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - BKM Mimel Lučenec, 16. kolo Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - Nitra Blue Wings, 16. kolo Tipos SBL
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.