Veľká dávka hokeja aj Premier League. Športový program na dnes (30. december)

Brankár Jasper Patrikainen (Nitra), ktorého prekonáva Liam Pecararo (Slovan)
Brankár Jasper Patrikainen (Nitra), ktorého prekonáva Liam Pecararo (Slovan) (Autor: TASR)
Sportnet|30. dec 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 30. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 30. december

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 17:00 Uganda - Nigéria, Africký pohár národov, C-skupina
  • 17:00 Tanzánia - Tunisko, Africký pohár národov, C-skupina
  • 20:00 Botswana - DR Kongo, Africký pohár národov, D-skupina
  • 20:00 Benin - Senegal, Africký pohár národov, D-skupina 

  • 20:30 FC Burnley - Newcastle United, 19. kolo Premier League
  • 20:30 FC Chelsea - AFC Bournemouth, 19. kolo Premier League
  • 20:30 Nottingham Forest - FC Everton, 19. kolo Premier League
  • 20:30 West Ham United - FC Brighton, 19. kolo Premier League
  • 21:15 FC Arsenal - Aston Villa, 19. kolo Premier League
  • 21:15 Manchester United - Wolverhampton Wanderers, 19. kolo Premier League

Hokej

  • 15:10 semifinále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 20:15 semifinále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 1:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:30 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Buffalo Sabres, NHL
  • 3:00 Calgary Flames - Boston Bruins, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - Nashville Predators, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - San Jose Sharks, NHL
  • ﻿4:00 Vegas Golden Knights - Minnesota Wild, NHL

  • 17:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, 34. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HC Košice, 34. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín, 34. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 34. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 34. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - Vlci Žilina, 34. kolo Tipsport ligy

  • 17:00 HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany, 30. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, 30. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava, 30. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica, 30. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - MHA Martin, 30. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava, 30. kolo Tipos SHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 36. kolo českej extraligy
  • 17:30 Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera, 36. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, 36. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary, 36. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov, 36. kolo českej extraligy
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 36. kolo českej extraligy

Skoky na lyžiach

  • 17:30 kvalifikácia SP Two Nights Tour žien, (Garmisch-Partenkirchen)

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, 16. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 MBK Baník Handlová - BC Prievidza, 16. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit - BC Komárno, 16. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Košice Wolves - BKM Mimel Lučenec, 16. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - Nitra Blue Wings, 16. kolo Tipos SBL

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 17. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 17. deň, MS
TV program: utorok, 30. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Brankár Jasper Patrikainen (Nitra), ktorého prekonáva Liam Pecararo (Slovan)
    Brankár Jasper Patrikainen (Nitra), ktorého prekonáva Liam Pecararo (Slovan)
    Veľká dávka hokeja aj Premier League. Športový program na dnes (30. december)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Veľká dávka hokeja aj Premier League. Športový program na dnes (30. december)