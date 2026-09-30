List z Vatikánu prišiel včas. Chicago ďakuje pápežovi za víťazný vstup do play-off

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. (Autor: SITA/AP)
TASR|30. sep 2026 o 12:43
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Hlava cirkvi požehnala svojmu obľúbenému tímu.

Pápežovi Levovi XIV. pripisujú kredit za víťazný vstup bejzbalistov Chicaga White Sox do play-off zámorskej Major League Baseball (MLB).

Pred úvodným duelom tzv. Wild Card série s Houstonom Astros poslal dlhoročný fanúšik list, v ktorom požehnal svojmu obľúbenému tímu.

Leo XIV. odoslal z Vatikánu list 9. septembra, na adresu majiteľa Chicaga Jerryho Reinsdorfa prišiel tesne pred začiatkom zápasu.

Vo svojom liste uviedol, že je potrebné prostredníctvom športu posilňovať putá priateľstva a solidarity. Zároveň požehnal majiteľovi White Sox a jeho blízkym. List prišiel v reakcii na postup Chicaga do vyraďovacích bojov.

Klub už dávnejšie venoval pápežovi čiapku, keďže podľa agentúry DPA sa ešte pod menom Robert Prevost zúčastnil na viacerých stretnutiach Svetovej série v roku 2005.

Puto s klubom prezentovali v minulosti tiež viaceré špeciálne udalosti. Chicago napokon zdolalo v prvom stretnutí série Houston 6:3.

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    Pápež Lev XIV.
    Pápež Lev XIV.
    List z Vatikánu prišiel včas. Chicago ďakuje pápežovi za víťazný vstup do play-off
    dnes 12:43
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