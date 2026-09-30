Tragická správa z Bulharska. Zastrelili vlastníka známeho klubu

Ilijan Filipov
Ilijan Filipov (Autor: X/CSKA_Sofia)
ČTK|30. sep 2026 o 11:16
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V krajine patril k popredným podnikateľom.

Popredný bulharský podnikateľ a majiteľ futbalového klubu Ilijan Filipov bol v noci na dnes zastrelený v Plovdive.

Informovala o tom agentúra BTA s odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry a futbalového klubu.

Filipov bol podľa médií majiteľom spoločnosti PIMK, ktorá patrí k najväčším dopravným a logistickým firmám v Bulharsku. Je to tiež väčšinovým vlastníkom klubu Botev Plovdiv.

Oznámenie o postrelenom mužovi prijala polícia asi jednu hodinu po polnoci, po príchode konštatovala jeho smrť. Prokuratúra uviedla, že ide o podnikateľov s iniciálami I. F.

Neskôr vedenie futbalového klubu Botev Plovdiv potvrdilo, že zomrel jeho prezident Filipov.

"Aktívne pracujeme na všetkých možných verziách," uviedla plovdivská prokurátorka Vaňa Christevová. Podrobnosti k prípadu ona ani polícia nezverejnili.

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Ilijan Filipov
Tragická správa z Bulharska. Zastrelili vlastníka známeho klubu
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