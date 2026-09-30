Tragická správa z Bulharska. Zastrelili vlastníka známeho klubu

Popredný bulharský podnikateľ a majiteľ futbalového klubu Ilijan Filipov bol v noci na dnes zastrelený v Plovdive.
Informovala o tom agentúra BTA s odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry a futbalového klubu.
Filipov bol podľa médií majiteľom spoločnosti PIMK, ktorá patrí k najväčším dopravným a logistickým firmám v Bulharsku. Je to tiež väčšinovým vlastníkom klubu Botev Plovdiv.
Oznámenie o postrelenom mužovi prijala polícia asi jednu hodinu po polnoci, po príchode konštatovala jeho smrť. Prokuratúra uviedla, že ide o podnikateľov s iniciálami I. F.
Neskôr vedenie futbalového klubu Botev Plovdiv potvrdilo, že zomrel jeho prezident Filipov.
"Aktívne pracujeme na všetkých možných verziách," uviedla plovdivská prokurátorka Vaňa Christevová. Podrobnosti k prípadu ona ani polícia nezverejnili.