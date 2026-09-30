Pokračuje futbalová Liga národov. Športový program na dnes (1. október)

Športový program na štvrtok, 1. októbra
Futbal
- 2:00 Argentína - Bolívia, prípravný medzištátny zápas
- 8:10 Panama - Nový Zéland, prípravný medzištátny zápas
- 12:10 Japonsko - Ekvádor, prípravný medzištátny zápas
- 11:30 Slovensko - Švajčiarsko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov
- 18:00 Azerbajdžan - Lichtenštajnsko, Liga národov (D-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Nemecko - Srbsko, Liga národov (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Grécko - Holandsko, Liga národov (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Dánsko - Portugalsko, Liga národov (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Wales - Nórsko, Liga národov (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Izrael - Kosovo, Liga národov (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Írsko - Rakúsko, Liga národov (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Malta - Gibraltár, Liga národov (D-divízia - 1. skupina)
Hokej
- 1:30 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs - New York Islanders, NHL
- 4:00 Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, NHL
- 13:00 HC 19 Humenné - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 HC Sparta Praha - Motor České Budějovice, 7. kolo českej extraligy
- 15:00 Francúzsko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín žien
- 18:30 Slovensko - Maďarsko, Turnaj štyroch krajín žien
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
Hádzaná
- 20:00 FC Barcelona - Veszprém HC, finále klubových MS
Strelectvo
- 8:00 skeet - kvalifikácia jednotlivcov, 3. deň (muži, ženy), ME v brokových zbraniach
- 15:30 skeet - finále ženy, ME v brokových zbraniach
- 16:30 skeet - finále muži, ME v brokových zbraniach
Krasokorčuľovanie
- 14:15 ženy - krátky program (A. Lengyelová), ISU Junior Grand Prix
- 17:15 muži - krátky program (D. Drnzik), ISU Junior Grand Prix
TV program: štvrtok, 1. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.