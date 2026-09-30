Pokračuje futbalová Liga národov. Športový program na dnes (1. október)

Hráči Portugalska sa tešia z gólu
Hráči Portugalska sa tešia z gólu (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
Sportnet|1. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 1. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 1. októbra

Futbal

  • 2:00 Argentína - Bolívia, prípravný medzištátny zápas
  • 8:10 Panama - Nový Zéland, prípravný medzištátny zápas
  • 12:10 Japonsko - Ekvádor, prípravný medzištátny zápas

  • 11:30 Slovensko - Švajčiarsko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov

  • 18:00 Azerbajdžan - Lichtenštajnsko, Liga národov (D-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Nemecko - Srbsko, Liga národov (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Grécko - Holandsko, Liga národov (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Dánsko - Portugalsko, Liga národov (A-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Wales - Nórsko, Liga národov (A-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Izrael - Kosovo, Liga národov (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Írsko - Rakúsko, Liga národov (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Malta - Gibraltár, Liga národov (D-divízia - 1. skupina)

Hokej

  • 1:30 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:30 Toronto Maple Leafs - New York Islanders, NHL
  • 4:00 Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, NHL

  • 13:00 HC 19 Humenné - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:30 HC Sparta Praha - Motor České Budějovice, 7. kolo českej extraligy

  • 15:00 Francúzsko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín žien
  • 18:30 Slovensko - Maďarsko, Turnaj štyroch krajín žien

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Tokiu
  • Turnaj ATP v Pekingu

Hádzaná

  • 20:00 FC Barcelona - Veszprém HC, finále klubových MS

Strelectvo

  • 8:00 skeet - kvalifikácia jednotlivcov, 3. deň (muži, ženy), ME v brokových zbraniach
  • 15:30 skeet - finále ženy, ME v brokových zbraniach
  • 16:30 skeet - finále muži, ME v brokových zbraniach

Krasokorčuľovanie

  • 14:15 ženy - krátky program (A. Lengyelová), ISU Junior Grand Prix
  • 17:15 muži - krátky program (D. Drnzik), ISU Junior Grand Prix
TV program: štvrtok, 1. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Hráči Portugalska sa tešia z gólu
    Pokračuje futbalová Liga národov. Športový program na dnes (1. október)
    dnes 00:00
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