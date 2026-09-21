Štvrťfinále ME vo volejbale aj PBJK. Športový program na dnes (22. september)

Volejbalisti Nemecka
Volejbalisti Nemecka (Autor: TASR)
Sportnet|22. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 22. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 22. septembra

Hokej

  • 18:00 HK Levice - HK Žiar nad Hronom, 3. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, 11. kolo českej extraligy
  • 18:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav, 3. kolo českej extraligy

Tenis

  • 11:00 Česko - Veľká Británia, štvrťfinále Pohára Billie Jean Kingovej
  • Turnaje WTA v Singapure a Soule

Cyklistika

  • 14:30 miešaná tímová štafeta na MS 2026
  • 18:15 juniori - individuálna časovka na MS 2026
  • 21:15 juniorky - individuálna časovka na MS 2026

Volejbal

Box

  • 12:30 ME elite /účasť SR/
TV program: utorok, 22. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    dnes 00:00
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