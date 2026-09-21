Štvrťfinále ME vo volejbale aj PBJK. Športový program na dnes (22. september)

Športový program na utorok, 22. septembra
Hokej
- 18:00 HK Levice - HK Žiar nad Hronom, 3. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, 11. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav, 3. kolo českej extraligy
Tenis
- 11:00 Česko - Veľká Británia, štvrťfinále Pohára Billie Jean Kingovej
- Turnaje WTA v Singapure a Soule
Cyklistika
Volejbal
- 15:00 Francúzsko - Rumunsko, štvrťfinále ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Poľsko - Nemecko, štvrťfinále ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Box
- 12:30 ME elite /účasť SR/
TV program: utorok, 22. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.