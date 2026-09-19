Zápas storočia sa začal 221 rokov pred úvodným hvizdom. Hrdina ukázal dve tváre

Sú zápasy, o ktorých hovoria aj generácie, ktoré ich nemohli vidieť. Stanú sa súčasťou populárnej kultúry aj dejín.
Štvrťfinále MS 1986 vo futbale medzi Argentínou a Anglickom je takýmto zápasom.
Teraz o ňom vznikol dokumentárny film s názvom Zápas storočia, ktorý sa v týchto dňoch dostal do slovenských kín.
221 rokov pred zápasom
Futbalové zápasy sa väčšinou nezačínajú úvodným hvizdom, ale oveľa skôr. Toto ikonické stretnutie je však dosť extrémny prípad, na čo reflektuje aj samotný film.
221 rokov pred zápasom anglický kapitán John Byron založil mestečko Port Egmont na ostrovoch južne od terajšej Argentíny.
O toto územie, ktoré v anglicky hovoriacich krajinách volajú Falklandy a v španielsky hovoriacich krajinách Malvíny, odvtedy súperili Angličania aj Španieli, neskôr Argentínčania.
VIDEO: Trailer k filmu Zápas storočia
V roku 1982 to vyústilo do vojny o Falklandy, ktorá ovplyvnila aj futbalovú rivalitu medzi dvoma krajinami.
Film Zápas storočia ukazuje dianie v zákopoch striedavo s dianím na ihrisku. Aj vďaka tomuto riešeniu bude zaujímavý nielen pre futbalových priaznivcov alebo nadšencov histórie.
Práve takýto komplexný pohľad je zárukou toho, že pravdepodobne každý divák sa z neho dozvie niečo nové.
Božia ruka a boží zátylok
Futbaloví fanúšikovia veľmi dobre vedia, že inkriminované štvrťfinále na Aztéckom štadióne v Mexiku vyhrala Argentína 2:1.
Oba góly Juhoameričanov dal Diego Maradona a oba vstúpili do histórie. Najprv v 51. minúte skóroval rukou – bola to tá povestná „Božia ruka“.
O štyri minúty neskôr predviedol najslávnejší hráč argentínskeho mužstva neskutočné sólo cez piatich hráčov a po šprinte cez 60 metrov dal svoj druhý gól. Bola to perfektná demonštrácia jeho geniálnych schopností.
VIDEO: Zostrih zápasu Argentína - Anglicko z MS 1986
„Kozmický drak, z ktorej planéty si prišiel?“ – vykríkol v eufórii uruguajský rozhlasový komentátor Víctor Hugo Morales a jeho poetický výrok tiež vošiel do histórie.
Gary Lineker znížil v 81. minúte, ale Angličania už nedokázali vyrovnať. Argentína svoj náskok udržala aj vďaka defenzívnemu zákroku Julia Olarticoecheu. Na loptu po centri Barnesa už číhal Lineker, no Olarticoechea ju odvrátil zátylkom. V Argentíne tento zákrok stále volajú „Boží zátylok“.
Ostro sledované tváre
Hlavnými sprievodcami divákov sú Gary Lineker z Anglicka a Jorge Valdano z Argentíny. Obaja majú dar reči, o futbale a nielen o ňom vedia rozprávať veľmi inteligentne a kultivovane. Práve preto aj dlhšie monológy znejú v ich podaní prirodzene a vierohodne.
Okrem nich vo filme účinkujú aj ďalší bývalí hráči, ktorí boli súčasťou legendárneho zápasu: John Barnes a Peter Shilton z anglického tímu, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti a Julio Olarticoechea z argentínskej reprezentácie.
Stretli sa po dlhom čase v starom kine, kde im púšťajú zostrihy zo šampionátu spred štyridsiatich rokov, ale aj šokujúce zábery z vojny o Falklandy.
Kamery pritom ostro sledujú ich tváre a tie niekedy prezrádzajú viac ako samotné výroky.
Valdano má väčšinou nasadený zdvorilo neutrálny výraz, ale pri brutálnych obrazoch z bojov sa aj jemu mykne tvár.
Shilton je po celý čas napätý, ako keby sa stále nevyrovnal s tým, čo sa udialo na ihrisku.
Pri pohľade na Maradonovo jedinečné sólo Argentínčania sa pochopiteľne ani nesnažia skryť široký úsmev, ale tvár sa úplne rozžiari aj Barnesovi: vidieť takýto prejav génia na vlastné oči bolo preňho elektrizujúce.
Stále tí dvaja: Tobias a Jesús
Dokument veľmi umne balansuje medzi ťažkými témami a vtipnými historkami.
O vtedajšom trénerovi Argentíny Carlosovi Bilardovi bolo známe, že bol neskutočne poverčivý, ale počuť o jeho rituáloch od jeho hráčov je veľmi silný zážitok.
Bývalí futbalisti si uvedomujú absurditu týchto povier, už v tom období ich pokladali za prehnané. Nejakým spôsobom sa však stali aj ich rituálmi, a tak na ne spomínajú v dobrom.
„V autobuse musel každý sedieť vždy na tom istom mieste a púšťali sa vždy tie isté dve pesničky. Vždy až do konca, nikto nesmel vystúpiť, dokým pieseň nedohrala. Náš autobus sprevádzali stále tí istí policajti na motorke: Tobias a Jesús,“ vraví so smiechom jeden z Argentínčanov.
Ak mužstvo vyhralo, pred ďalším zápasom sa muselo všetko opakovať, takže sa rituály pomaly nabaľovali.
Nikdy sa nepriznal
Maradonova ruka pred prvým gólom na vtedajších malých televíznych obrazovkách nebola jednoznačne viditeľná. Angličania ju videli, vehementne protestovali, ale rozhodca bol neoblomný.
Po záverečnom hvizde všetci čakali na rozhodujúcu fotografiu, ktorá sa napokon aj objavila. Aj jej osud sa zvláštne hodí do histórie tohto neskutočného zápasu: fotku spravil Mexičan, ale práva na ňu vlastní Angličan.
Samotného Maradonu sa počas celého života vypytovali na tento gól. Nikdy sa oficiálne nepriznal, nikdy sa neospravedlnil.
Nikdy však nepovedal ani to, že to bola „Božia ruka“. Dokument objasní aj vznik tejto frázy.
Fenomenálny Argentínčan v tomto zápase ukázal svoje dve tváre.
„Dôvtip sa v Argentíne niekedy považuje za väčšiu cnosť ako férovosť,“ zdôraznil Valdano v snahe vysvetliť kultúrne rozdiely medzi dvoma zúčastnenými krajinami.
Vrchol vo štvrťfinále
Argentína napokon MS 1986 vyhrala. Po pamätnom štvrťfinále s Anglickom zdolala v semifinále Belgicko a vo finále Západné Nemecko.
Niektorým futbalovým fanúšikom môže prekážať, že jeden z týchto zápasov v dokumente nie je spomenutý vôbec a ani ten druhý nie je rozobratý do detailov. Niektoré zápasy v skupine dostanú na plátne väčší priestor ako samotné finále.
Film Zápas storočia je však veľmi vydarenou spomienkou na stretnutie, ktoré presahuje hranice futbalu.