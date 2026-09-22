Spadla, akoby ani nemala koleno. Mladá Slovenka bude po vážnom zranení opäť hrať

Pred dvanástimi mesiacmi zažila tenistka Renáta Jamrichová športovú tragédiu. Na turnaji v portugalskom Caldas da Rainha v zápase proti Ruske Poline Jatčenkovej opustila kurt na invalidnom vozíku.
Slovenka sa zranila hneď pri prvej výmene. Fyzioterapeutka ju po ošetrení poslala späť na kurt, ale Jamrichová podala, spadla a už nevstala.
Diagnóza ukázala roztrhnutý predný krížny väz, bočný väz a obidva menisky pravého kolena.
"Hneď po servise som spadla, akoby som ani nemala koleno. Bol to pre mňa samozrejme šok. Trvalo mi dlho, kým som to spracovala, netušila som, aká cesta ma čaká.
Hodinu po zranení som absolvovala MRI a bolo jasné, že ma čaká operácia," opisovala v relácii Športové ozveny na televíznom kanáli STVR Šport.
Devätnásťročná tenistka je už v plnej príprave a chystá súťažný návrat. "Trénujem každý deň, občas aj dvojfázovo.
Pri návrate na kurty som nechcela nič podceniť, ani sa unáhliť," vysvetlila držiteľka dvoch juniorských grandslamových titulov vo dvojhre (Australian Open 2024 a Wimbledon 2024).
Pred sezónou 2025 sa jej trénerom stal Matej Lipták, ale po zranení sa vrátila k svojmu pôvodnému koučovi Jánovi Matúšovi, ktorý trnavskú rodáčku viedol od detských čias.
"Pozná ma od mojich deviatich rokov, najlepšie vie, čo potrebujem a najmä som v tomto období potrebovala podporu a niekoho, kto presne vie, ako funguje moje telo," povedala Jamrichová.
Pred zranením figurovala na 217. mieste v rebríčku WTA, aktuálne je v siedmej stovke. Pri návrate na kurty však bude môcť využiť pravidlo o chránenom rebríčku, ktoré pomáha dlhodobo zraneným hráčkam.
V jej prípade to znamená, že na limitovaný počet turnajov sa môže prihlásiť z pozície v chránenom rebríčku (na začiatku tretej stovky).
"Výhody chráneného rebríčka si zatiaľ budem šetriť a využijem ich až potom, keď sa rozohrám, budem si veriť natoľko, že dokážem na tých turnajoch aj niečo uhrať.
Dovtedy začnem na menších turnajoch, prakticky od nuly," vravela.
Jamrichová si chce zahrať na dvoch halových turnajoch v Trnave, no nevylúčila, že absolvuje súťažný návrat už v októbri. "Je to možné," reagovala.