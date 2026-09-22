VIDEO: Littlerovi došla trpezlivosť. Pre správanie fanúšikov zvažuje radikálny krok

Anglický šípkar Luke Littler má za sebou turnaj, na ktorý nebude spomínať v dobrom. Dvojnásobného majstra sveta si v Amsterdame "podali" domáci fanúšikovia.
Devätnásťročný Angličan čelil nepríjemnej atmosfére počas World Series of Darts.
V súboji proti domácemu Dannymu Noppertovi ho publikum vypískalo a podobná situácia sa zopakovala aj v zápase s Nathanom Aspinallom.
Tentoraz zašla situácia ešte ďalej. Rozhodca musel pre správanie divákov zápas dokonca prerušiť, čo sa nestáva často.
Littler po turnaji, na ktorom napokon skončil vo štvrťfinále, neskrýval nespokojnosť. V rozhovore pre Online Darts naznačil, že jeho ďalšie účinkovanie na turnajoch v Holandsku vôbec nemusí byť samozrejmosťou.
VIDEO: Rozhovor s Lukeom Littlerom
„Ak sa Holanďania budú správať takto, už tam chodiť nebudem,“ povedal Littler.
Mladý Angličan zároveň priznal, že v súčasnej situácii nevidí veľký zmysel v tom, aby do Holandska cestoval. Informovala o tom stránka lequipe.fr.
Jeho slová môžu mať dôsledky aj pre budúce podujatia.
Littler už totiž v minulosti pre podobné problémy krajine vynechal a teraz opäť naznačil, že by mohol pristúpiť k rovnakému riešeniu.
V roku 2026 pritom prežíva mimoriadnu sezónu. Vyhral množstvo veľkých turnajov, pričom ďalší úspech bude chcieť pridať v Dortmunde, kde sa uskutoční finálové podujatie turnajov European Tour.