VIDEO: Littlerovi došla trpezlivosť. Pre správanie fanúšikov zvažuje radikálny krok

Anglický šípkar Luke Littler.
Anglický šípkar Luke Littler. (Autor: REUTERS)
Sportnet|22. sep 2026 o 23:25
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Rozhodca musel zápas v Holandsku prerušiť.

Anglický šípkar Luke Littler má za sebou turnaj, na ktorý nebude spomínať v dobrom. Dvojnásobného majstra sveta si v Amsterdame "podali" domáci fanúšikovia.

Devätnásťročný Angličan čelil nepríjemnej atmosfére počas World Series of Darts.

V súboji proti domácemu Dannymu Noppertovi ho publikum vypískalo a podobná situácia sa zopakovala aj v zápase s Nathanom Aspinallom.

Tentoraz zašla situácia ešte ďalej. Rozhodca musel pre správanie divákov zápas dokonca prerušiť, čo sa nestáva často.

Littler po turnaji, na ktorom napokon skončil vo štvrťfinále, neskrýval nespokojnosť. V rozhovore pre Online Darts naznačil, že jeho ďalšie účinkovanie na turnajoch v Holandsku vôbec nemusí byť samozrejmosťou.

VIDEO: Rozhovor s Lukeom Littlerom

„Ak sa Holanďania budú správať takto, už tam chodiť nebudem,“ povedal Littler.

Mladý Angličan zároveň priznal, že v súčasnej situácii nevidí veľký zmysel v tom, aby do Holandska cestoval. Informovala o tom stránka lequipe.fr.

Jeho slová môžu mať dôsledky aj pre budúce podujatia.

Littler už totiž v minulosti pre podobné problémy krajine vynechal a teraz opäť naznačil, že by mohol pristúpiť k rovnakému riešeniu.

V roku 2026 pritom prežíva mimoriadnu sezónu. Vyhral množstvo veľkých turnajov, pričom ďalší úspech bude chcieť pridať v Dortmunde, kde sa uskutoční finálové podujatie turnajov European Tour.

Šípky

    Anglický šípkar Luke Littler.
    Anglický šípkar Luke Littler.
    VIDEO: Littlerovi došla trpezlivosť. Pre správanie fanúšikov zvažuje radikálny krok
    ut 23:25
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