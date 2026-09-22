Spilar: Z Rosandičovej zmluvy ma bolí brucho. Košiciam chýba rival a minulý rok bol zázrak

V nedeľu Košice na Slovane, v stredu Slovan v Košiciach. Preložený zápas Tipsport ligy spôsobil, že rivali z dvoch najväčších slovenských miest sa stretnú dvakrát v priebehu štyroch dní.
„Je skvelé mať tohto súpera dva razy po sebe. Ja by som si prial, aby sme s nimi hrali aj šesťkrát. Veľmi sa na to tešíme, je to náš prvý veľký domáci zápas a pevne verím, že príde čo najviac fanúšikov,“ povedal v podcaste Hokejový BOSS športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.
Východniari vstúpili do sezóny troma víťazstvami. Doma si poradili s Prešovom 4:1, v Nitre získali skalp Corgoňov po výhre 2:1 po predĺžení a v Bratislave zdolali Slovan 4:3.
„Chceme vyhrať každý jeden zápas, ale dobre vieme, že náš káder je úzky. To, čo hráme, je fyzicky veľmi náročné. Pevne verím, že budeme zdraví, lebo to je alfa a omega, rovnako ako v minulej sezóne. Je to šport a chalani môžu stratiť formu. Môže sa to stať aj najlepšiemu hráčovi a my sme si toho vedomí,“ poznamenal Spilar.
Bývalému hráčovi Košíc aj Slovana chýba intenzita tejto rivality, ktorú sám zažil. Chýba mu však celkovo súper, ktorý by bol pre Košice veľkým lákadlom. Prešov spĺňa geografickú požiadavku, ale zatiaľ nie kvalitatívnu.
„Prešov a Košice by mestskej či regionálnej rivalite veľmi pomohli. Rivalita Košíc so Slovanom či Popradom už nie je taká, ako kedysi, trochu sa to stratilo. Pár rokov dozadu to fungovalo s Michalovcami. Pevne verím, že si nájdeme súpera, ktorý priláka ľudí a bude to ozajstné derby.“
Rosandiča môžu stratiť
Košický káder prešiel v lete výraznou obmenou. Tím opustila pätica dôležitých hráčov – Michal Chovan, Peter Repčík, Dávid Kohút, Filip Krivošík a Šimon Petráš. Odchod Petráša však vedenie neprekvapil.
„Šimon Petráš je taká moja srdcovka. Do tréningov dáva tak veľa, že si tie góly pýta. On tu formu nestratí. Možno jeden, dva zápasy, ale ide ďalej. Šimon nám už v lete 2025 povedal, že odíde, takže to pre nás nebola novinka,“ vysvetľoval Spilar.
„Som rád za jeho otvorenosť a ústretovosť. Mal na to rodinné dôvody. O to viac si cením, ako to dokázal hodiť za hlavu, drel a nechal na ľade všetko.“
Páky na udržanie kľúčových mužov sú niekedy obmedzené a najväčšie obavy spôsobuje Spilarovi reprezentačný obranca Mislav Rosandič.
„Keď si na Mislava spomeniem, stále ma bolí brucho z jeho zmluvy. Stále ho môžeme v novembri alebo decembri stratiť. Na ňom je v našej obrane všetko založené,“ priznal manažér Košíc.
„Mal perfektnú sezónu aj perfektné majstrovstvá sveta a je to skvelý človek. Zaslúži si nejakú výbornú zmluvu, ale bolo by veľmi ťažké ho nahradiť. Stále odsúvam tú myšlienku a dúfam, že u nás zostane.“
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Rosandič je človek, ktorý má rád humor. Pred nahrávaním podcastu využil možnosť položiť Spilarovi otázku. Tá znela: „Ahoj, Gabriel, aké je tvoje obľúbené ovocie?“
Manažér mužstva odpovedal, že marhuľa – vo "viacpercentnom skupenstve".
Pripravujú sa aj so Slafkovským
Rosandič je hlavná tvár zadných radov a vpredu je to Tomáš Jurčo, ktorý je zároveň najlepšie plateným hráčom Oceliarov.
Klub posilnil pred začiatkom aktuálnej sezóny. Spilar povedal, že mať ho v mužstve je to najviac, čo si mohli priať.
Jurčo má za sebou bohatú kariéru v zámorí a posledných päť sezón strávil v KHL. V prvých troch zápasoch za svoj domáci klub nazbieral štyri body.
„Je to útočný typ hokejistu, ktorý má rád puk. Perfektne sa prispôsobil nášmu štýlu, za čo mu dávam klobúk dole.
Podriadil sa tímu a keď takýto krok spraví líder, ostatní to vidia. Jeho chvíle ešte len prídu,“ verí Spilar.
Jurčo klubové zázemie pozná, keďže s mužstvom pravidelne absolvuje letnú prípravu. S Oceliarmi sa tento rok pripravovali aj Juraj Slafkovský, Erik Černák, Viliam Kmec a Jakub Demek. Spilar to ocenil a dodal, že tým dvíhajú úroveň celého tréningového procesu.
Ako keď Pelé behal v trenírkach
Spilar v podcaste dostal aj otázku na „škaredý“ herný štýl Košíc. Chápe nostalgických fanúšikov, ktorí spomínajú na éru Vincenta Lukáča či Igora Libu, no dnešný hokej si podľa jeho slov vyžaduje pragmatizmus.
„To je ako vo futbale, keď Pelé behal v trenírkach. Chápem a rešpektujem fanúšika, ktorý chce vidieť atraktívny hokej, no nedá sa mať jedno aj druhé. Pre nás sú body a víťazstvá veľmi dôležité,“ vysvetľuje košický manažér.
Tréner Dan Ceman je známy tým, že zakladá svoje úspechy na pevnej obrane. Zástupcom klubu to neprekáža.
Práve naopak, Cemana si vážia a ľudská chémia medzi vedením a trénerom funguje už päť rokov.
„Na Danovi sa mi veľmi páči, ako sa správa k hráčom. Nehodí ich pod autobus, za päť rokov sa to ani raz nestalo. Stále stojí pri nich.
Dokáže obhájiť aj veci, ktoré ma v zápase nahnevajú, a podá ich z trénerského pohľadu,“ vyzdvihol vlastnosti kanadského kormidelníka.
Za hodinu v lietadle si všetko naštudoval
53-ročný Kanaďan je fanúšikom známy svojou gestikuláciou, ale aj debatami s rozhodcami.
„Máme v kocke medzi tretinami šou, kde sa púšťajú emotikony a ľudia ich napodobňujú. Keď niekedy vidím Dana, je to ako prvá rada emotikonov na iPhone,“ povedal Spilar s humorom.
Ceman má v zmluve klauzulu, na základe ktorej môže v máji alebo júni kývnuť na atraktívnejšiu ponuku. V Košiciach zastávajú názor, že chcú, aby boli ľudia v klube motivovaní, a aj preto im nechávajú otvorené dvierka.
Spilar by však rád čoskoro otvoril otázku podpisu novej zmluvy na ďalšie sezóny. V podcaste Hokejový Boss sa vrátil aj k tomu, ako Cemana do klubu priviedli:
„Pamätám si, keď som mu volal, či by vzal miesto v Košiciach. Mal práve hodinový let. Keď pristál, vysypal všetko z rukáva. Pýtal sa na veci okolo súpisky a hneď mi bolo jasné, že je to profesionál. Za hodinu a pol si všetko preštudoval - súpisku, hráčov. Už tam som videl, aký je kvalitný tréner.“
V Košiciach by rád videl Gernáta aj Marinčina
Ceman mal už v minulej sezóne v Košiciach náročnú výzvu. Pracovať so slovenským kádrom bez možnosti priviesť svojich krajanov, Kanaďanov. Úlohy sa však zhostil dobre.
„Nelamentoval, postavil hru na lídroch, strelcoch a presilovkách a ostatní chalani sa prispôsobili. Niektorí išli dokonca nad svoj štandard a hrali v úlohách, do ktorých by sa inak nedostali,“ povedal Spilar.
HC Košice patrili v ročníku 2025/26 medzi najväčšie prekvapenia Tipsport ligy. V základnej časti obsadili tretie miesto a v play-off došli až do semifinále. Spilar to označil za zázrak.
Pracovať len so Slovákmi je logisticky náročnejšie. Skupina kvalitných slovenských hokejistov pre extraligu je obmedzená a každý odchod Slováka klub zabolí, pretože náhrady sa hľadajú ťažko.
„Získať hráča je dnes o vzťahoch, náhodách a o tom, aby bol sám presvedčený, že chce prísť k vám. Neviem povedať, či budeme hrať len so Slovákmi alebo privedieme aj legionárov.
Hráčov ako Gernát či Marinčin si viem predstaviť v Košiciach, no to je otázka budúcnosti,“ hovoril o svojich snoch a dodal, že vhodné doplnenie kádra ešte príde počas sezóny.
Pri pohľade na extraligovú konkurenciu radí medzi hlavných favoritov Žilinu, Slovan, Nitru, no varuje aj pred silou Trenčína, Popradu či Liptovského Mikuláša, ktorý môže prekvapiť svojou rýchlosťou. Aké sú však reálne ambície Košíc s ich úzkym kádrom?
„Netreba sa podceňovať, ale musíme byť realisti. Sme športovci a chceme vyhrávať. Ak by sme zopakovali minuloročné tretie miesto, bol by som naozaj veľmi šťastný. Náš prvotný cieľ je skončiť v základnej časti čo najvyššie, ideálne v prvej šestke,“ povedal Spilar.
Dobrá párty sa neopúšťa
Košický klub stavia svoju filozofiu na ľudských vlastnostiach a správnom namiešaní kabíny. Podľa Spilara nestačí mať v tíme len nekonfliktných hráčov, ale aj osobnosti, ktoré dokážu strhnúť ostatných.
To sa prejavuje aj pri vyjednávaní o zmluvách so slovenskými hokejistami, ktorí sú ochotní odmietnuť aj finančne výhodnejšie ponuky od konkurencie.
„Je to tým, že sa tu cítia dobre. Samozrejme, niekto jednoducho nechce skúšať niečo nové, keď je spokojný. Je to ako keď idete na párty, máte dobrú zábavu a idete hľadať ešte lepšiu – väčšinou to nevyjde,“ použil výstižnú paralelu.
Spilar však vidí slabinu v košickej mládeži, odkiaľ by chcel naberať viac hráčov.
„Úprimne, odkedy som pri tíme ja, išli sme po tituloch. Je pravda, že mnohí mladí hráči a ich rodičia sa vtedy rozhodli odísť do zahraničia. Bolo to maslo na našej hlave a je dobré si to povedať,“ priznal manažér mužstva.
„Práca s mládežou a presvedčenie rodičov v mladom veku je niečo, na čom musíme pracovať. Pevne verím, že si opäť získame ich dôveru a bude to lepšie ako doteraz.“