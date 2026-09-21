Úvod aj záver zvládla vynikajúco. Tréner vysvetlil, čo Chladoňovú obralo o medailu

Viktória Chladoňová odchádzala z posledných dvoch MS v cestnej cyklistike zakaždým s dvoma medailami na krku. Okrem pretekov zvládala výborne aj časovky, čím potvrdila svoj veľký potenciál.
- SUMÁR: Časovka žien do 23 rokov dnes, MS v cyklistike 2026 LIVE
- Kompletný program a výsledky na MS v cyklistike 2026
Vlani v africkom Kigali bola dvakrát strieborná napriek tomu, že v kategórii do 23 rokov bola vôbec najmladšia. Tentokrát však v Montreale čo do počtu medailí podlezie svoju latku.
V časovke na 20,3 kilometra predviedla bojovný výkon až do konca, no mala smolu. O 89 stotín sekundy zaostala za Belgičankou Lucou Vierstraeteovou, a tak jej zostalo trpké štvrté miesto.
"Bolo to veľmi tesné, mrzí ma to," povedala Chladoňová v angličtine, pričom svoje pocity pomenovala pejoratívnym spôsobom (super shit, pozn.).
VIDEO: Viktória Chladoňová po časovke na MS 2026 /zdroj: SZC/
Vietor urobil preteky ťažšie
Reprezentačný tréner Jakub Vančo povedal, že práve časovka veľa napovie o tom, akú formu si Chladoňová priniesla do Montrealu. Opatrný bol najmä preto, že 19-ročná cyklistka dva mesiace nesúťažila.
Tri týždne strávila na sústredení v talianskom Livignu, no už výsledok prvého medzičasu bol priaznivý. Chladoňová mala minimálnu stratu štyroch sekúnd.
"V úvodnej časti prekvapila mňa a myslím si, že aj seba. Bola priebežne tretia, s čím sme až tak nepočítali," priznal Vančo v reakcii pre Sportnet.
Faktom však je, že trať a napokon ani poveternostné podmienky mladej Slovenke nepriali. Jednoznačne najviac stratila v strednej pasáži.
"Bola to veľmi náročná a technická trať. Nie úplne mi sedela, pretože tam bolo dosť zjazdov a rovinatých častí, kde som stratila veľa času.
Takisto vietor urobil preteky ťažšími, no snažila som sa vydať zo seba to najlepšie," povedala rodáčka zo Soblahova tesne po pretekoch.
"V tiahlych úsekoch sa dosť rozfúkalo, hlavne mierne dole kopcom. A či to bolo po vetre alebo proti vetru, tam jej chýbala váha a maximálne čísla. Tá strata bola zásadná," zhodnotil Vančo.
Nechcela vedieť rozdiely
Na druhom medzičase po 14,5 km strácala piata Chladoňová na medailu necelých osem sekúnd. Záverečnú časť do kopca zvládla vynikajúco, čoho dôkazom je druhý najlepší sektorový čas zo všetkých.
Vyzeralo to nádejne, ale napokon sa stopky zastavili o sekundu neskôr, ako by si fanúšikovia na Slovensku želali. Vierstraeteová, ktorej cieľom bola top 10, sa mohla radovať zo senzačného bronzu.
"Bol to naozaj skvelý deň. V rovinatých úsekoch som sa snažila ísť na plný plyn a rovnako dôležité bolo ísť čo najlepšie v zákrutách," uviedla.
Chladoňová prišla do cieľa vyčerpaná. Bojovala do posledného metra. Po pretekoch priznala, že urobila rozhodnutie, ktoré možno nebolo správne.
"Nechcela som vedieť rozdiely na medzičasoch. Keby som ich vedela, možno by som vedela zatlačiť trochu viac," hovorila Slovenka.
VIDEO: Zábery z časovky žien U23 na MS v cyklistike 2026
Štvrté miesto však nie je iba sklamaním z toho, že Chladoňovej tesne ušla medaila. Je tiež veľkým prísľubom pred štvrtkovými pretekmi.
"Je to naozaj veľké povzbudenie. Je dôkazom toho, že Viktória má dobré nohy aj po dlhej súťažnej pauze. O to viac odhodlaná pôjde s tímom do pretekov s hromadným štartom," zakončil Vančo.
Verila, že môže zvíťaziť
Suverénnou majsterkou sveta sa stala Felicity Wilsonová-Haffendenová. Pre 21-ročnú cyklistku to bol druhý titul po tom, čo bola členkou austrálskej zmiešanej štafety pri víťaznom ťažení v Kigali.
V africkom štáte Rwanda útočila jazdkyňa tímu Lidl - Trek aj na individuálnu medailu, no v kategórii U23 prepálila tempo a napokon skončila štvrtá.
Tentokrát rozhodla o zisku zlatej medaily na druhom meranom úseku, v ktorom Holanďanke Nienke Vinkeovej nadelila 25 sekúnd. Chladoňovej až 40.
"Je to skvelý pocit. Naozaj som si verila, že môžem vyhrať. Pripúšťala som si na seba veľký tlak a som hrdá, ako som to zvládla," uviedla.
Austrálčanka priznala, že nie je technicky až taká dobrá ako Vinkeová. Podarilo sa jej však bezpečne prejsť zákruty a zároveň nestratiť rýchlosť.
"Vedela som, že keď sa dostanem na dlhé rovinky, navyše do protivetra, práve tam môžem urobiť rozdiel. Vtedy je potrebné oprieť sa do pedálov, veriť svojim nohám a to som urobila," doplnila.
Wilsonová-Haffendenová bude oslavovať až po MS, keďže v Montreale má nabitý program. Už v utorok absolvuje znova zmiešanú štafetu a vo štvrtok bude aj s troma Slovenkami na štarte hromadných pretekov.