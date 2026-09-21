Slovenskí futbalisti v Lige národov, Chladoňová na MS v cyklistike či F1 v Baku (TV tipy)

Slovenskí futbalisti oslavujú gól.
Slovenskí futbalisti oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet|21. sep 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň sa začína nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy v tretej skupine C-divízie proti Moldavsku a budúci týždeň aj proti Kazachstanu.

Prvý zápas zverenci Vladimíra Weissa st. odohrajú na štadióne v Prešove a druhý v Košiciach.

V kvalifikácii na ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v dôležitom zápase proti Írsku, ktorému patrí tretie miesto v skupine. Zverenci Jaroslava Kentoša sú druhí za Anglickom.

Pokračuje nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Košice odohrajú zápasy proti Slovanu, Popradu a Žiline. Hokejisti Nitry sa stretnú so Žilinou a Banskou Bystricou.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale mužov osemfinálovými zápasmi. Počas víkendu spoznáme mená nových majstrov sveta.

Cez týždeň budú prebiehať aj majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike. Najväčšou nádejou Slovenska na zisk medaily je opäť Viktória Chladoňová, ktorá obhajuje striebro v časovke aj hromadných pretekoch v kategórii do 23 rokov.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Počas víkendu na tenistky čakajú štvrťfinálové zápasy Poháru Billie Jean Kingovej, kde však Slovenky chýbajú. Začali sa aj tenisové turnaje v Singapure a Soule.

Po týždňovej prestávke pokračuje aj kolotoč formuly 1. Na pretekárov čaká okruh v Baku v rámci Veľkej ceny Azerbajdžanu.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (21. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (22. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (23. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (24. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (25. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (26. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (27. september)

Futbal
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Tenis
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Hokej
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Atletika
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Basketbal
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Hádzaná
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Motorizmus
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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