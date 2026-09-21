Slováci zvládli ďalší zápas na olympiáde a posunuli sa vyššie. Ženy zaznamenali prehru

Slovenskí šachisti zdolali v pondelkovom zápase 6. kola 46. ročníka Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande Estóncov 4:0.
Všetci štyria Slováci zvládli svoje súboje a pomohli tak k posunu na priebežné 19. miesto tabuľky.
Slovenky prehrali s reprezentantkami Čile 1,5:2,5 a klesli na 78. priečku. Jediné víťazstvo zaznamenala Eva Repková.
Šachová olympiáda
Muži:
Slovensko - Estónsko 4:0
Jerguš Pecháč - Aleksandr Volodin 1:0
Samir Sahidi - Ilja Siroš 1:0
Juraj Druska - Meelis Kanep 1:0
Filip Haring - Dion Krivenko 1:0
Priebežné poradie po 6. kole:
1. Uzbekistan, 2. Čína, 3. Arménsko, ... 19. Slovensko
Ženy:
Čile - Slovensko 2,5:1,5
Javiera Gomezová Barrerová - Lucia Ševčíková 1:0
Montserrat Moralesová Floresová - Eva Repková 0:1
Rocio Contrerasová Suazová - Svetlana Sučíková 1:0
Maria Carvajalová Mendozová - Ema Walterová 0,5:0,5
Priebežné poradie po 6. kole:
1. Čína, 2. Kazachstan, 3. India ... 78. Slovensko