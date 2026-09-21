Slováci zvládli ďalší zápas na olympiáde a posunuli sa vyššie. Ženy zaznamenali prehru

Ilustračný záber.
Ilustračný záber. (Autor: TASR)
TASR|21. sep 2026 o 20:06
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Všetci štyria Slováci zvládli svoje súboje.

Slovenskí šachisti zdolali v pondelkovom zápase 6. kola 46. ročníka Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande Estóncov 4:0.

Všetci štyria Slováci zvládli svoje súboje a pomohli tak k posunu na priebežné 19. miesto tabuľky.

Slovenky prehrali s reprezentantkami Čile 1,5:2,5 a klesli na 78. priečku. Jediné víťazstvo zaznamenala Eva Repková.

Šachová olympiáda

Muži:

Slovensko - Estónsko 4:0

Jerguš Pecháč - Aleksandr Volodin 1:0

Samir Sahidi - Ilja Siroš 1:0

Juraj Druska - Meelis Kanep 1:0

Filip Haring - Dion Krivenko 1:0

Priebežné poradie po 6. kole:

1. Uzbekistan, 2. Čína, 3. Arménsko, ... 19. Slovensko

Ženy:

Čile - Slovensko 2,5:1,5

Javiera Gomezová Barrerová - Lucia Ševčíková 1:0

Montserrat Moralesová Floresová - Eva Repková 0:1

Rocio Contrerasová Suazová - Svetlana Sučíková 1:0

Maria Carvajalová Mendozová - Ema Walterová 0,5:0,5

Priebežné poradie po 6. kole:

1. Čína, 2. Kazachstan, 3. India ... 78. Slovensko

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