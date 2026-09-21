Tímy NHL sme zoradili do šiestich kategórií. Kto je favorit na Stanley Cup a kto na draftovú jednotku?

Sezóna NHL už je za rohom. Aké šance v nej má váš obľúbený tím?
V tomto článku sme zoradili všetkých 32 mužstiev do šiestich kategórií, podľa toho, aké im dávame šance v budúcom ročníku.
Patrí medzi favoritov na Stanley Cup alebo to nebude jeho rok?
Kategórie sú zoradené od najlepšej po najhoršiu a hodnotia, aké majú jednotlivé kluby šance na zisk Stanley Cupu či na postup do play-off. Tímy sú zoradené len do kategórií, v rámci nich nie je určené poradie.
1. Favoriti na Stanley Cup
Carolina Hurricanes, Colorado Avalanche
V tejto kategórii sú mužstvá, ktoré patria medzi najvýraznejších favoritov na zisk Stanley Cupu.
Carolina slávny pohár vyhrala a veľa toho počas leta nemenila. Stále má pevný a stabilný káder, kde ofenzíva aj defenzíva sú silnými stránkami.
Colorado si poistilo Makara a patrí medzi mužstvá s najväčšími hviezdami na svete. V minulej sezóne bolo jediným tímom, ktoré malo dvoch stobodových hráčov. V play-off však vypadlo s Vegas 0:4 na zápasy, k čomu prispeli aj zdravotné komplikácie Makara. Ak je však tento bek zdravý, s MacKinnonom či Nečasom patria medzi najnebezpečnejších hráčov na svete.
2. Širší okruh kandidátov
Florida Panthers, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Dallas Stars
Druhú kategóriu tvoria mužstvá, ktoré takisto snívajú o zisku Stanley Cupu a majú aj reálnu šancu, ale musíme ich zaradiť o trochu nižšie ako prvé dva tímy. V play-off sa môžu dostať veľmi ďaleko.
Prekvapením môže byť Florida, ktorá v minulej sezóne ani nepostúpila do play-off. Prispeli k tomu početné zranenia a dlhodobé absencie kľúčových hráčov. Mužstvo v lete opäť posilnilo a chce sa vrátiť na horné pozície.
Edmonton má za sebou takisto nevydarený ročník a bude sa chcieť vrátiť do boja o najcennejšiu trofej. Jadro okolo McDavida s Draisaitlom sa pokúsi využiť dva roky, počas ktorých bude hviezdny Kanaďan zarábať len 12,5 milióna.
Opačným prípadom je Montreal. Mladý tím je na vzostupe, čo naznačil už minulý rok a teraz by mal opäť rásť. Pre fanúšikov Habs nastávajú dobré časy. Juraj Slafkovský naznačil, že chce byť pripravený na 110 zápasov, čo by znamenalo základnú časť a 26 duelov v play-off, teda cestu do finále.
Odpisovať netreba ani Dallas, ktorý má stále solídne jadro a v minulej sezóne mal troch hráčov s viac ako bodom na zápas.
3. Play-off by im nemalo ujsť
Buffalo Sabres, Minnesota Wild, Utah Mammoth, Washington Capitals, Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights
Tretia kategória patrí mužstvám, ktoré chcú a mali by postúpiť do play-off.
Patria sem mužstvá, ktoré v posledných rokoch pravidelne postupovali do vyraďovacích bojov ako Tampa, Vegas či Minnesota a stále majú ambície hrať dôležité zápasy.
Do tejto kategórie sa však dostávajú aj mladšie celky, ktoré chcú, aby play-off bolo každoročnou pesničku. Buffalo v minulej sezóne postúpilo prvýkrát po 15 rokoch. Utah zase prvýkrát po presťahovaní sa z Arizony a s novým názvom získal klub aj novú tvár. Podobne ako Sabres, aj „mamuti“ majú viacero šikovných mladých hráčov a sú tímy, ktoré sa oplatí sledovať.
Washington v minulej sezóne play-off neuhral, ale v lete sa snažil zastaviť starnutie kádra a patril medzi najviac posilnené tímy. Do útoku prišli Alex Tuch, Jordan Kyrou a Boone Jenner a teraz sa málokto môže pýšiť takou hĺbkou v ofenzívnych formáciách. V zadných radoch by mal navyše odohrať prvú kompletnú sezónu Cole Hutson, mladší brat Lanea z Montrealu, ktorý má podobný štýl ako starší brat.
4. 50-50
New Jersey Devils, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets, St. Louis Blues, Anaheim Ducks
Táto kategórie združuje tímy, ktoré by sa mohli pohybovať niekde na hranici play-off a zvádzať tuhé boje až do konca základnej časti.
New Jersey aj Toronto si chcú napraviť chuť po nevydarených sezónach. Devils na to majú hviezdne mená, ale Jack Hughes už päť rokov za sebou neodohral plnú porciu zápasov.
Jadro Maple Leafs takisto netreba odpisovať, teraz sa k nemu navyše pridá draftová jednotka Gavin McKenna.
V nabitej Atlantickej divízii to však budú mať ťažké. Z každej divízie môže postúpiť maximálne päť tímov a do vyšších kategórií sme už zaradili štyri - Floridu, Montreal, Buffalo a Tampu. Toronto tak môže zvádzať tuhý súboj s provinčným rivalom z Ottawy.
Naopak, veľmi hrateľná divízia je Pacifická. Po Edmontone a Vegas by sa o tretie miesto, ktoré automaticky zaručuje play-off, mohli pobiť San Jose s Anaheimom. Oba tímy majú mladé jadro.
Ducks vlani postúpili, ale mali za sebou náročné leto. Carlssonovi zaplatili viac, ako chceli, mužstvo oslabili a to najmä v defenzíve. Sharks zase minulý rok chýbali na postup len štyri body a dá sa pri nich očakávať zlepšenie.
Krok vpred by radi videli aj v St. Louis, kde by sa väčšej role mohol dočkať aj Dalibor Dvorský. Blues by mohli zvádzať boj o divokú kartu práve so San Jose či Anaheimom.
5. Tento rok nie
Boston Bruins, New York Islanders, Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings, New York Rangers, Los Angeles Kings, Winnipeg Jets, Nashville Predators
Do tejto skupiny sme zaradili mužstvá, pri ktorých tento rok neočakávame postup do play-off.
Najbližšie ku kategórii 50-50 je Boston, ktorý vlani napriek nízkym očakávaniam dokázal postúpiť do play-off a uhral sto bodov, čo bolo ôsme najlepšie z celej NHL. Bruins však chýba hĺbka a kvalita na pozícii centra. V tejto kategórii sú aj preto, že hrajú vo veľmi kvalitnej Atlantickej divízii.
V tej hrá aj Detroit. Mužstvo má Seidera, Raymonda či DeBrincata, ale organizácia je v kríze. Dylan Larkin už nie je kapitánom, pretože klub požiadal o výmenu, ale nedočkal sa jej. Je otázne, ako toto zatrasie s Red Wings.
Podobná vec platí o Winnipegu, ktorý sa pripravuje bez brankára Hellebuycka. Ten požiadal o trejd a navyše ani neprišiel na tréningový kemp.
Viac nádeje vidia na Long Islande, kde "ostrovanov" ťahá mladý obranca Matthew Schaefer. Ak by klub bojoval o play-off, bolo by to zrejme najmä zásluhou neho a brankára Sorokina.
Pittsburgh, Los Angeles a Nashville sú tímy, v ktorých jadro tvoria starší hráči a je ťažké vidieť ich ako reálnych adeptov na úspešnú sezónu.
Rangers skončili v sezóne 2025/26 na poslednom mieste Východnej konferencie, ale mužstvo so Šesťorkinom, Foxom, či najnovšie Dorofejevom má určite väčší potenciál. Ukážu ho?
6. Favoriti na zisk draftovej jednotky
Chicago Blackhawks, Seattle Kraken, Calgary Flames, Vancouver Canucks
V poslednej kategórii sú štyri tímy, kde neočakávame nič viac ako „boj“ o draftovú jednotku, ktorou by mal podľa expertov byť kanadský obranca Landon DuPont.
Zaujímavosťou je, že všetky štyri mužstvá sú zo Západnej konferencie, tri z nich dokonca z Pacifickej divízie.
Chicago má hviezdneho Connora Bedarda, ten však stále nie je obklopený veľkou kvalitou, aj keď zlepšenie je bádateľné. Tento rok bude opäť priestorom pre mladých, ktorí môžu spraviť krok vpred a potiahnuť mužstvo o čosi vyššie.
Seattle sa od svojho príchodu do NHL zatiaľ viac trápi a nevie pritiahnuť hviezdy. Výmenu k nim odmetli Artemij Panarin aj Jason Robertson aj napriek tomu, že na stole boli veľké peniaze.
Calgary má na papieri azda najslabší útok v celej NHL a aj keď obrana má potenciál, mužstvo je stále v prestavbe. To by mohlo vyhovovať Samuelovi Honzekovi, ktorý by mal dostať väčší priestor.
V zadných radoch sa zase bude chcieť presadiť Šimon Nemec, ktorý zvedie interný súboj so Zaynom Parekhom.
Azda všetci experti pasujú do role najhoršieho tímu spolu s Calgary aj Vancouver. Minulý rok stratili Quinna Hughesa a v tíme nie je žiaden hráč, ktorý by hral ako hviezda. Mužstvo má veľa slabín a čakajú ho ťažšie roky prestavby.
Na dne Pacifiku očakávame tuhý trojitý boj o to, kto bude najhorší.