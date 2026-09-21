V Paraguaji ho čaká nový skejtpark. Tury začína boj o olympiádu v Los Angeles

Slovenský skejtbordista Richard Tury odcestuje na Svetové korčuliarske hry do Paraguaja (2. - 18. októbra 2026) s ambíciou zopakovať, prípadne vylepšiť štvrté miesto z uplynulých majstrovstiev sveta a získať dôležité body do kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
Slovenskú výpravu bude okrem Turyho tvoriť ďalších 37 športovcov v šiestich disciplínach.
Tridsaťtriročný Košičan odcestuje do Južnej Ameriky skôr, aby si vyskúšal nový skejtpark.
„Vo štvrtok letíme do Asuncionu. Je tam novinka, že skejtpark je postavený vopred a budeme tam mať neoficiálne tréningy. Tie si však budeme môcť rezervovať maximálne na dve hodiny každý deň. Na tréning máme povolených osem dní,“ uviedol Tury, pre ktorého sa týmto podujatím začína nový olympijský cyklus.
VIDEO: Tury pred odchodom na WSG
„Touto súťažou sa začína olympijská kvalifikácia do Los Angeles. Začíname zbierať body v prvej kvalifikačnej sezóne, z ktorej postúpi do tej druhej 44 pretekárov. Počas nej sa následne bojuje o záverečné body na olympiádu,“ dodal slovenský skejtbordista.
Turyho po podujatí v Paraguaji čaká ešte v novembri Svetový pohár v Japonsku, z ktorého sa taktiež počítajú body do olympijskej kvalifikácie.
„Nevieme ešte, koľko bude súťaží v prvej sezóne, no pred OH 2024 v Paríži ich bolo osem. Z nich sa počítajú štyri najlepšie výsledky a z druhej sezóny ďalšie dva. Výsledky sa sčítajú a 22 najlepších postupuje na olympiádu. Do druhej sezóny však môže postúpiť maximálne šesť skejtbordistov z jednej krajiny,“ objasnil Tury kvalifikačný cyklus.
Držiteľ piateho miesta spod piatich kruhov plánuje v Paraguaji nastoliť podobnú taktiku ako pri kvalifikácii do Paríža.
„Chcem ísť najmä strategicky, aby som sa dostal do finále. Uvidíme, aký bude skejtpark. Chcel by som mať takú kvalifikáciu ako do Paríža, teda zbierať bod po bode. Nechcem na seba vyvíjať tlak s určitým umiestnením,“ priznal Tury, ktorý sa však netajil ambíciou zopakovať alebo aj vylepšiť štvrté miesto z marcového svetového šampionátu v Sao Paule.
„Ak by sa mi podarilo byť ešte vyššie, bolo by to len lepšie. Chcem hlavne zajazdiť tak, aby som bol so sebou spokojný. Je náročné spoliehať sa na istý výsledok s určitou jazdou, pretože v každej súťaži je to inak,“ zhodnotil rodák z Košíc, ktorý by chcel na Svetových korčuliarskych hrách potvrdiť pozíciu najlepšieho Európana.
K tomuto cieľu by mu mohlo pomôcť aj niekoľko nových trikov. „Mám nejaké triky, ktoré trénujeme. Chcel by som ich vytiahnuť, ak sa mi podarí dostať sa do semifinále alebo finále. Keďže sa už počítajú body, určite potrebujem aj jazdu, za ktorú určité skóre získam. Pomohlo by mi to aj po psychickej stránke, aby som nebol pod tlakom, že to musím skočiť,“ konštatoval Tury.
Nový skejtpark v Asuncione zatiaľ videl len vizuálne, no istú predstavu o svojich jazdách má.
„Teoreticky už viem, čo budem jazdiť. Závisí však od miesta, ako mi to sadne. Definitívne sa rozhodnem až po neoficiálnych tréningoch. Je to trochu iný skejtpark, ako sme zvyknutí, pretože je dlhší. Jazda sa tak bude musieť vyskladať trochu inak,“ povedal majster Slovenska.
Okrem Turyho bude mať Slovensko ašpirácie na dobrý výsledok aj v ďalších disciplínach, prevažne v inline hokeji.
„Slovenská výprava bude mať 38 športovcov a desať ľudí v realizačnom tíme. Na podujatí bude 13 disciplín, z ktorých sa Slováci zúčastnia v šiestich. Okrem Turyho budeme mať troch športovcov v inline speede, štyroch v inline slalome, Mareka Ivanka v zjazde, Štefana Moronga v skejtkrose a dva tímy v inline hokeji. Jedným z nich budú juniori do 19 rokov, ktorí sa pred dvoma rokmi stali majstrami sveta v Taliansku,“ pripomenul predseda Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Štefan Pjontek.
V tíme z roku 2024 boli štyria hráči, ktorí získali v tomto roku striebro na svetovom šampionáte do 18 rokov v ľadovom hokeji. Mladé hokejové talenty budú súčasťou kádra aj tento rok.
„Chcem poďakovať najmä Nitre a Trenčínu, keďže nám uvoľnili hráčov do juniorskej reprezentácie počas hokejovej sezóny. Tí hráči patria medzi špičku v ich juniorských tímoch,“ priznal šéf zväzu Pjontek.