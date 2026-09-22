Tottenham možno prezradil nového kapitána Bostonu. Neskôr príspevok zmizol zo sociálnych sietí

Z nevinného stretnutia futbalistu s hokejovou hviezdou sa stala jedna z najväčších tém medzi fanúšikmi Bostonu.
Tottenham Hotspur totiž v utorok zverejnil fotografiu Xaviho Simonsa s Davidom Pastrňákom a českého útočníka označil za kapitána Boston Bruins. Príspevok však neskôr zmizol zo sociálnych sietí.
Tottenham informoval o návšteve Simonsa v Bostone, kde sa 23-ročný holandský stredopoliar pripravuje na návrat po vážnom zranení kolena.
Počas pobytu v Bostone navštívil priestory Bruins
Simons utrpel v apríli roztrhnutie predného skríženého väzu (ACL) a v máji podstúpil operáciu.
Počas pobytu v Bostone navštívil aj tréningové priestory Bruins. S Pastrňákom si vymenili dresy a Tottenham k fotografii pôvodne napísal, že sa Simons stretol s „kapitánom Davidom Pastrňákom“.
Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s hviezdou Boston Celtics Jaysonom Tatumom. Práve označenie Pastrňáka za kapitána okamžite vyvolalo otázky.
Bruins totiž nového kapitána ešte oficiálne neoznámili. Príspevok Tottenhamu bol následne odstránený, čo špekulácie ešte viac rozprúdilo.
Pastrňák alebo McAvoy?
Boston vstupuje do sezóny 2026/27 po období bez kapitána. Brad Marchand, ktorý nosil „C“ od roku 2023, bol v marci 2025 vymenený do Floridy. Bruins následne odohrali celú sezónu 2025/26 bez určeného kapitána.
To sa však teraz zmení. Generálny manažér Don Sweeney minulý týždeň potvrdil, že Bruins vymenujú kapitána ešte pred úvodným zápasom sezóny, ktorý odohrajú 29. septembra proti New York Rangers.
Najčastejšie sa v súvislosti s touto pozíciou spomínajú práve Pastrňák a obranca Charlie McAvoy.
Obaja patrili v uplynulej sezóne medzi lídrov mužstva a nosili na drese „A“.
McAvoy pritom nedávno odmietol, že by medzi ním a Pastrňákom v súvislosti s kapitánskou funkciou existovalo napätie. Českého spoluhráča označil za hráča, ktorý by bol kapitánom „mimoriadne zaslúžene“.
Pastrňák má za sebou navyše ďalšiu výnimočnú individuálnu sezónu. V 77 zápasoch základnej časti nazbieral 100 bodov za 29 gólov a 71 asistencií.
Išlo o jeho štvrtú stobodovú sezónu za sebou a tretí rok v rade bol zaradený do druhého All-Star tímu NHL.
Samotný Pastrňák sa však k otázke kapitánskeho „C“ zatiaľ konkrétne nevyjadril. „Som tu, aby som si robil svoju prácu, nech už je akákoľvek,“ povedal podľa NHL.com.
Tak či onak, príspevok Tottenhamu pridal do čakania na meno nového kapitána zaujímavú zápletku.
Či išlo o skutočný predčasný únik informácie, alebo iba o chybu administrátora sociálnych sietí, zatiaľ nie je jasné.
Isté je iba to, že Bruins chcú meno nového kapitána oznámiť ešte pred 29. septembrom. Dovtedy tak zostáva otázka otvorená – hoci Tottenham možno fanúšikom nečakane naznačil odpoveď.