Slovenský obranca po konci v KHL zamieril do Švajčiarska. Športový riaditeľ: Je motivovaný

Švajčiarsky hokejový klub HC Davos posilňuje svoju defenzívu. Do konca sezóny 2026/27 angažoval slovenského obrancu Martina Gernáta.
Tridsaťtriročný bek prináša bohaté medzinárodné skúsenosti a švajčiarsku ligu dobre pozná.
Slovenský reprezentant už v minulosti pôsobil vo švajčiarskej National League, kde za Lausanne HC odohral 117 zápasov.
Posledné tri roky strávil v KHL v drese Lokomotivu Jaroslavľ. Za ruský klub nastúpil na 249 duelov a zaznamenal 108 kanadských bodov.
S tímom sa trikrát dostal do finále a v rokoch 2025 a 2026 získal Gagarinov pohár. V uplynulej sezóne mal navyše najlepšiu bilanciu plus/mínus spomedzi všetkých hráčov KHL.
Gernát pozná aj Davos. Na prestížnom Spenglerovom pohári si zahral už trikrát, keď reprezentoval Mountfield HK a Oceláři Třinec. So slovenskou reprezentáciou získal na ZOH 2022 bronzovú medailu.
„Martin prichádza do Davosu s obrovskými skúsenosťami. Má kvalitné všestranné schopnosti a pozná švajčiarsku ligu.
Je veľmi motivovaný a teší sa, že začne s nami,“ uviedol športový riaditeľ HCD Jan Alston.
Gernát sa k tímu pripojí okamžite a v Davose zostane do konca sezóny 2026/27. Ak klub včas dostane jeho hráčsku licenciu, slovenský obranca by mohol debutovať už v piatok na ľade SC Rapperswil-Jona Lakers. Informoval o tom Davos na svojej stránke.