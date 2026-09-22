Slovenský tím rieši problém na MS. Musí si splniť povinnosť, straty by boli obrovské

Každoročne sú vrcholom majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike. Mužské preteky elite lákajú najväčšiu pozornosť divákov, sponzorov či profesionálnych tímov.
Pre niektorých sú šancou na rok hrdo nosiť dúhový dres, pre iných možnosťou ukázať svoj potenciál a zabojovať o kontrakt vo veľkej cyklistike.
Slovensku však v tomto roku robia skôr starosti. A to napriek tomu, že na základe kvót UCI môže do Montrealu nominovať až štyroch jazdcov.
Pre rôzne dôvody je zatiaľ nejasné, či Slovensko bude mať svoje zastúpenie, čo by bol veľký problém aj smerom k ďalšiemu vrcholnému podujatiu.
Kubiša neuvoľnil tím
Ešte donedávna sa o takejto situácii ani len nauvažovalo. V Kanade mal štartovať Lukáš Kubiš, čo vzhľadom na nahustený program ospravedlňovalo jeho neúčasť na 70. ročníku pretekov Okolo Slovenska.
So svojím tímom Unibet Rose Rockets mal ambíciu predstaviť sa na klasikách v Québecu a Montreale a následne tam zostať a pripravovať sa na šampionát.
Lenže Rockets voľné karty nedostali, zvolili iný súťažný program, a tak v čase MS bude Kubiš jazdiť na európskych klasikách a snažiť sa získať UCI body do konečného hodnotenia tímov v sezóne.
"To, že sa náš najlepší cyklista nezúčastní MS, je nám ľúto. Je to smutné, pretože dlho v jeho kalendári figurovala klasika, ktorá sa ide práve na trati majstrovstiev," hovorí reprezentačný tréner Jakub Vančo.
"Mali sme dlhý telefonát, niekoľkokrát sme to riešili priamo s vedením tímu. Majú eminentný záujem stať sa jedným z troch najlepších Pro tímov, ale nemyslím si, že je to reálne vzhľadom na bodovú stratu.
Bohužiaľ, tak to je. Je Lukášova robota, tím ho platí a iným spôsobom sa aktuálne očividne nevie zachovať," dodal v sobotnom rozhovore.
Svrčekov štart je neistý
Okrem Kubiša vypadol z hry aj 20-ročný Matthias Schwarzbacher, ktorý podstúpil operáciu a ešte len začína s rekonvalescenciou.
Z trojice konkurencieschopných slovenských cyklistov pre preteky elite zostal už len Martin Svrček, ktorého zdravotný stav nie je stopercentný.
V pláne mal absolvovať preteky Okolo Slovenska, no zápal šľachy mu to neumožnil. Okrem toho ho počas minulého týždňa trápila viróza, ležal v posteli s teplotou a tiež sa prvýkrát stal otcom.
Šesť dní pred pretekmi nie je verejne známe, ako na tom Svrček je. V Montreale by mal patriť medzi jazdcov, ktorí na MS budú bojovať o kontrakty.
Po viac ako štyroch rokoch mu Soudal Quick-Step neponúkol predĺženie zmluvy, a tak je cyklistická budúcnosť dvojnásobného medailistu z MS U23 otázna.
Jediný prenikavý výsledok v sezóne dosiahol koncom mája na klasike v Antverpách, kde bol vo vedúcej skupine a napokon obsadil siedme miesto.
"Dúfame, že budeme mať na šampionáte relevantného zástupcu. Určite potrebujeme, aby niekto odštartoval v kategórii elite," zdôraznil Vančo.
Straty v stovkách bodov
Zastúpenie v kategórii elite na MS v Montreale je mimoriadne dôležité aj pre olympijské hry, ktoré sa o dva roky uskutočnia v Los Angeles.
Pokiaľ by v nedeľu 27. septembra nebol na štarte ani jeden Slovák, náš národný šampionát by klesol do B-kategórie, čo by znamenalo zisk menej bodov.
"U majstra je ten pokles polovičný, u druhého takmer dvojtretinový. Straty by sme počítali v stovkách. Tieto body sa rovnajú víťazstvu v etapových pretekoch World Tour, čo je nad naše sily.
Musíme si teda splniť povinnosť od UCI, aby niekto na preteky elite nastúpil. Navyše, budúci rok bude kvalifikačný pre OH 2028 ," vraví Vančo.
Prihlasovanie na MS sa skončilo 11. septembra, takže neprichádza do úvahy možnosť dodatočnej nominácie. Podľa trénera by aj tak nebolo správne, keby štartoval niekto, kto by preteky po zopár kilometroch vzdal.
Zrejme jedinou možnosťou by bolo preradiť jedného z jazdcov U23 (Richard Riška, Samuel Novák) do elite, na úkor osobných ambícii vo svojej kategórii.
"Nechceme o tom zatiaľ rozprávať. Ak by Svrček nemohol štartovať, začneme situáciu riešiť. Bola by to krajná núdza," dodal Vančo pred niekoľkými dňami.