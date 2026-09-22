BC Prievidza v europohári a Košice privítajú Slovan. Športový program na dnes (23. september)

Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice.
Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet|23. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 23. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 23. septembra

Futbal

  • 16:00 PAOK Solún – Spartak Myjava, prvý zápas 2. predkola Európskeho pohára UEFA žien
  • 11:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie pred zápasmi Ligy národov
  • 11:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie do 21 rokov
  • 17:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie pred zápasmi Ligy národov

Hokej

  • 17:30 HC Košice – HC Slovan Bratislava, predohrávka 25. kola Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HK Skalica – HC 19 Humenné, 3. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK Gladiators Trnava – HK Detva, 3. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky – Rytieri Martin, 3. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – TSS Group Dubnica, 3. kolo Tipos SHL
  • 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava – HK '95 Považská Bystrica, 3. kolo Tipos SHL

Tenis

  • 11:00 Španielsko – Kazachstan, štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Šen-čene

  • Turnaj WTA v Singapure
  • Turnaj WTA v Soule
  • Turnaj ATP v Čcheng-tu
  • Turnaj ATP v Chang-čou

Basketbal

Volejbal

Box

  • 12:30 ME elite v Sofii

Šach

  • 12:00 7. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: utorok, 22. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice.
    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice.
    BC Prievidza v europohári a Košice privítajú Slovan. Športový program na dnes (23. september)
    dnes 00:00
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