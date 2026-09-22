BC Prievidza v europohári a Košice privítajú Slovan. Športový program na dnes (23. september)

Športový program na stredu, 23. septembra
Futbal
- 16:00 PAOK Solún – Spartak Myjava, prvý zápas 2. predkola Európskeho pohára UEFA žien
- 11:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie pred zápasmi Ligy národov
- 11:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie do 21 rokov
- 17:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie pred zápasmi Ligy národov
Hokej
- 17:30 HC Košice – HC Slovan Bratislava, predohrávka 25. kola Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Skalica – HC 19 Humenné, 3. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HK Detva, 3. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky – Rytieri Martin, 3. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – TSS Group Dubnica, 3. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava – HK '95 Považská Bystrica, 3. kolo Tipos SHL
Tenis
- 11:00 Španielsko – Kazachstan, štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Šen-čene
- Turnaj WTA v Singapure
- Turnaj WTA v Soule
- Turnaj ATP v Čcheng-tu
- Turnaj ATP v Chang-čou
Basketbal
- 20:00 KK Samobor – BC Prievidza, prvý zápas kvalifikácie EP FIBA /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 16:00 víťaz EF2 – víťaz EF3, štvrťfinále ME v Turíne /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:05 Taliansko - Fínsko, štvrťfinále ME v Turíne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Box
- 12:30 ME elite v Sofii
Šach
- 12:00 7. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: utorok, 22. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.