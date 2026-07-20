Slovan štartuje cestu Ligou majstrov v Gruzínsku a 16. etapa Tour. Športový program na dnes (21. júl)

Športový program na utorok, 21. júla
Futbal
- 18:00 Iberia 1999 Tbilisi – Slovan Bratislava, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 18:00 FC Ararat-Armenia – Shamrock Rovers, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 18:00 AIF Mjällby – Lincoln Red Imps, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 18:00 FK Sabah – KuPS Kuopio, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 19:00 AGF Aarhus – Lech Poznaň, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 20:00 Fenerbahce Istanbul – Górnik Zabrze, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 20:00 FC Thun – Dinamo Záhreb, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 20:30 Sturm Graz – FC Heart of Midlothian, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 20:45 KÍ Klaksvík – Žalgiris Kaunas, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 FC Larne – Crvena Zvezda Belehrad, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Víkingur Reykjavík – Hapoel Beer Ševa, 2. predkolo Ligy majstrov 2026/27
- 19:00 IFK Göteborg – FCI Levadia Tallinn, 2. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:30 FC Floriana – FC Drita, 2. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:15 Atert Bissen – ETO FC Győr, 2. predkolo Konferenčnej ligy 2026/27
- 13:00 Spartak Trnava – CSKA 1948, tlačová konferencia pred zápasom 2. predkola Konferenčnej ligy v Trnave
- 9:30 Tlačová konferencia MFK Ružomberok pred štartom sezóny v Ružomberku
- 14:00 Tlačová konferencia FC Košice pred štartom sezóny v Košiciach
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe (Česko)
- Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
- Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
- Turnaj ATP v Estorile (Portugalsko)
Cyklistika
- 13:00 16. etapa: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km), Tour de France 2026
Atletika
- 16:00 61. ročník mítingu TIPOS P-T-S /Banská Bystrica/
Vodný slalom
- 16:10 K1 ženy – kvalifikácia, MS v Oklahoma City (USA) /účasť SR/
- 17:58 K1 muži – kvalifikácia, MS v Oklahoma City (USA) /účasť SR/
- 21:35 K1 ženy hliadky – finále, MS v Oklahoma City (USA) /účasť SR/
- 22:10 K1 muži hliadky – finále, MS v Oklahoma City (USA) /účasť SR/
TV program: pondelok, 21. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.