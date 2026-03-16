Manchester City proti Realu a slovenské basketbalistky. Športový program na dnes (17. marec)

Stredopoliar Federico Valverde z Realu Madrid oslavuje po strelení gólu počas prvého zápasu osemfinále proti Manchestru City FC. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 17. marca. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 17. marec

Futbal

  • 15:00 Wales - Slovensko, A-divízia, 7. skupina, druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

  • 18:00 FC Tatran Prešov - FC Košice, prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu

  • 18:45 Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt /prvý zápas: 0:3/, odvety osemfinále Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Arsenal - Bayer Leverkusen /prvý zápas: 1:1/, odvety osemfinále Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Chelsea - Paríž St. Germain /prvý zápas: 2:5/, odvety osemfinále Ligy majstrov 
  • 21:00 Manchester City - Real Madrid /prvý zápas: 0:3/, odvety osemfinále Ligy majstrov 

Hokej

  • 0:00 New York Rangers - Los Angeles Kings, NHL 
  • 0:00 New Jersey Devils - Boston Bruins, NHL 
  • 0:00 Detroit Red Wings - Calgary Flames, NHL 
  • 1:00 Dallas Stars - Utah Mammoth, NHL 
  • 2:30 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins, NHL 

Basketbal

  • 18:00 Slovensko - Rumunsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 Cyprus - Poľsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami

Bejzbal

  • 01:00 Taliansko - Venezuela, druhé semifinále MS World Baseball Classic

Paralympijské

  • 09:30 prijatie slovenskej výpravy po ZPH 2026          

Atletika

  • 10:00 TK pred odchodom slovenskej výpravy na halové MS v Toruni        

Volejbal

  • 18:00 TJ Slávia Svidník - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, predohrávka 21. kola Niké Extraligy
  • 19:00 TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava, dohrávka 18. kola Niké Extraligy
TV program: utorok, 17. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

