Manchester City proti Realu a slovenské basketbalistky. Športový program na dnes (17. marec)

Športový program na utorok, 17. marec
Futbal
- 15:00 Wales - Slovensko, A-divízia, 7. skupina, druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
- 18:00 FC Tatran Prešov - FC Košice, prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu
- 18:45 Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt /prvý zápas: 0:3/, odvety osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 FC Arsenal - Bayer Leverkusen /prvý zápas: 1:1/, odvety osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 FC Chelsea - Paríž St. Germain /prvý zápas: 2:5/, odvety osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Manchester City - Real Madrid /prvý zápas: 0:3/, odvety osemfinále Ligy majstrov
Hokej
- 0:00 New York Rangers - Los Angeles Kings, NHL
- 0:00 New Jersey Devils - Boston Bruins, NHL
- 0:00 Detroit Red Wings - Calgary Flames, NHL
- 1:00 Dallas Stars - Utah Mammoth, NHL
- 2:30 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins, NHL
Basketbal
- 18:00 Slovensko - Rumunsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Cyprus - Poľsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
Bejzbal
- 01:00 Taliansko - Venezuela, druhé semifinále MS World Baseball Classic
Paralympijské
- 09:30 prijatie slovenskej výpravy po ZPH 2026
Atletika
- 10:00 TK pred odchodom slovenskej výpravy na halové MS v Toruni
Volejbal
- 18:00 TJ Slávia Svidník - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, predohrávka 21. kola Niké Extraligy
- 19:00 TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava, dohrávka 18. kola Niké Extraligy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.