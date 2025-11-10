Levice v Lige majstrov i reprezentačný zraz. Športový program na dnes (11. november)

Športový program na utorok, 11. november
Futbal
- 11:00 mediálny termín v hoteli Delfín, mediálny program slovenskej reprezentácie
- 15:30 tréning NTC Senec, mediálny program slovenskej reprezentácie
- 13:30 FK Inter Bratislava - MFK Skalica, 4. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Nashville Predators, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - New York Islanders, NHL
- 2:30 Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Florida Panthers, NHL
- 1:30 uvedenie Zdena Cháru do Hokejovej siene slávy
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - TSS GROUP Dubnica, 17. kolo TIPOS SHL
- 19:00 Lulea HF - Kometa Brno, prvé zápasy osemfinále LM
- 19:00 Brynäs IF - SC Bern, prvé zápasy osemfinále LM
- 19:30 Pinguins Bremerhaven - Ilves Tampere, prvé zápasy osemfinále LM
- 19:45 ZSC Lions Zürich - KalPa Kuopio, prvé zápasy osemfinále LM
- 20:15 HC Grenoble - Frölunda HC, prvé zápasy osemfinále LM
Tenis
- od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne
Strelectvo
- 8:15 muži puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 10:45 mix vzduchová pištoľ 10 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 10:45 ženy puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 11:00 muži puška 50 m tri pozície - finále, MS vo vzduchových zbraniach
- 13:30 mix vzduchová pištoľ 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach
Volejbal
- 17:00 Beroe Stara Zagora – VK Slovan Bratislava , prvý zápas - 1. kolo Challenge Cupu
Basketbal
- 18:30 Keila Coolbet - BC Slovan Bratislava, ENBL
- 18:30 Patrioti Levice - Szolnoki Olajbányász, LM - 4. kolo skupinovej fázy, F-skupina
Hádzaná
- 18:45 Tatran Prešov - Fredericia HK, EL - 3. kolo skupinovej fázy, G-skupina
TV program: utorok, 11. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.