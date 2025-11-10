Levice v Lige majstrov i reprezentačný zraz. Športový program na dnes (11. november)

Na snímke hráči Levíc povzbudzujú zo striedačky počas zápasu 1. kola F-skupiny basketbalovej Ligy majstrov mužov Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice.
Na snímke hráči Levíc povzbudzujú zo striedačky počas zápasu 1. kola F-skupiny basketbalovej Ligy majstrov mužov Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice. (Autor: TASR)
Sportnet|11. nov 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 11. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 11. november

Futbal

  • 11:00 mediálny termín v hoteli Delfín, mediálny program slovenskej reprezentácie
  • 15:30 tréning NTC Senec, mediálny program slovenskej reprezentácie

  • 13:30 FK Inter Bratislava - MFK Skalica, 4. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu

Hokej

  • 1:00 New York Rangers - Nashville Predators, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - New York Islanders, NHL 
  • 2:30 Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Florida Panthers, NHL 

  • 1:30 uvedenie Zdena Cháru do Hokejovej siene slávy

  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - TSS GROUP Dubnica, 17. kolo TIPOS SHL 

  • 19:00 Lulea HF - Kometa Brno, prvé zápasy osemfinále LM 
  • 19:00 Brynäs IF - SC Bern, prvé zápasy osemfinále LM 
  • 19:30 Pinguins Bremerhaven - Ilves Tampere, prvé zápasy osemfinále LM 
  • 19:45 ZSC Lions Zürich - KalPa Kuopio, prvé zápasy osemfinále LM 
  • 20:15 HC Grenoble - Frölunda HC, prvé zápasy osemfinále LM 

Tenis

  • od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne

Strelectvo

  • 8:15 muži puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 
  • 10:45 mix vzduchová pištoľ 10 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 
  • 10:45 ženy puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 
  • 11:00 muži puška 50 m tri pozície - finále, MS vo vzduchových zbraniach 
  • 13:30 mix vzduchová pištoľ 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach

Volejbal

  • 17:00 Beroe Stara Zagora – VK Slovan Bratislava , prvý zápas - 1. kolo Challenge Cupu 

Basketbal

  • 18:30 Keila Coolbet - BC Slovan Bratislava, ENBL 

  • 18:30 Patrioti Levice - Szolnoki Olajbányász, LM - 4. kolo skupinovej fázy, F-skupina

Hádzaná

  • 18:45 Tatran Prešov - Fredericia HK, EL - 3. kolo skupinovej fázy, G-skupina                                                                         
TV program: utorok, 11. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke hráči Levíc povzbudzujú zo striedačky počas zápasu 1. kola F-skupiny basketbalovej Ligy majstrov mužov Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice.
    Na snímke hráči Levíc povzbudzujú zo striedačky počas zápasu 1. kola F-skupiny basketbalovej Ligy majstrov mužov Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice.
    Levice v Lige majstrov i reprezentačný zraz. Športový program na dnes (11. november)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Levice v Lige majstrov i reprezentačný zraz. Športový program na dnes (11. november)