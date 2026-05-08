Slovenskí hokejisti v generálke pred MS či slávne El Clásico (TV tipy na víkend)

Počas víkendu pokračujú európske ligové súťaže, V španielskej La Lige nás čaká slávne El Clásico, ktoré hostí FC Barcelona. Martin Valjent so svojou Mallorcou odohrá duel proti Villarrealu.
Dominik Greif bude čeliť futbalistom Toulouse a Martin Dúbravka s Burnley pocestuje na Aston Villu. V českej lige sa odohrá derby medzi Slaviou Praha a Spartou.
Pokračujú aj zápasy v slovenskej Niké lige, kde sa v šlágri kola stretne Spartak Trnava s MŠK Žilina.
Slovenskí hokejisti pokračujú v príprave pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Po zápasoch proti Švajčiarsku, Nemecku a Lotyšsku odohrajú posledné prípravné duely proti Dánsku v Spišskej Novej Vsi.
Cyklistov čaká prvá Grand Tour sezóny Giro d'Italia, ktorá sa pôjde od 8. do 31. mája. Prvýkrát sa na Giro predstaví aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti a tenistky odohrajú zápasy na turnaji v Ríme.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
