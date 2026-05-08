Slovensko získalo cenný kov na ME v Osijeku. Za zlatým Českom zaostalo o dva body

Slovenskí strelci získali v piatok bronz na ME v guľových zbraniach v chorvátskom Osijeku. Trojica Patrik Jány, Ondrej Holko a Štefan Šulek vybojovala cenný kov v disciplíne 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície.
Najlepší z trojice bol Patrik Jány, ktorý zároveň postúpil do finále ako jednotlivec. Jeho najsilnejšou položkou bol ľah, kde stratil len jeden bod zo 200.
V tejto polohe dosiahli zhodne výborný výsledok aj Ondrej Holko a Štefan Šulek. V celkovom súčte sa najviac darilo Šulekovi, ktorý zaznamenal 197 bodov.
Slováci dosiahli spolu 1 758 bodov a za zlatými Čechmi zaostali len o dva body.
Druhé Nórsko malo rovnaký nástrel ako Slovensko, no o poradí rozhodol menší počet vnútorných desiatok (96:99) v neprospech slovenského tímu.
Ďalší Slovák Adrián Pavlík, ktorý nebol v tímovej nominácii a strieľal iba o body do rankingu, obsadil 42. miesto s nástrelom 582 bodov. Jány dosiahol 591, Šulek 585 a Holko 582, pričom Holko mal viac vnútorných desiatok než Pavlík (35:19).
„Som rád, do poslednej chvíľky som nevedel ako sme skončili. Môžeme sa potešiť aspoň týmto spôsobom, bolo to naozaj tesné. V stojke som sa potrápil, začalo aj fúkať, ale nemyslím si, že to bol nejaký prepadák,“ povedal po súťaži Šulek.
„Štart bol ťažký, mal som stres, keďže som bojoval aj za tím. Našťastie sa tá medaila podarila a sme tretí. Od prvého po deviate miesto delili tímy štyri body, takže to bolo naozaj tesné,“ dodal Holko.