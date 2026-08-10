VIDEO: Je hviezdou internetu. Bývalý hráč Zlatých Moraviec spadol pri oslave gólu do tunela

Brazílsky futbalový obranca Jacy sa postaral o jeden z najkurióznejších momentov tamojšej najvyššej súťaže.
Pri oslave gólu počas nedeľného zápasu proti Chapecoense preskočil reklamné panely, nevšimol si otvorený vstup do podzemného tunela a spadol doň.
K incidentu došlo v závere prvého polčasu. Jacy sa z otvoru krátko po páde vyšplhal späť a pokračoval v oslave, jeho zásah však krátko nato neuznal VAR pre ofsajd.
„Nechal som sa uniesť, obrancovia veľa gólov nedávajú. Keď som skočil... Poznáte ten pocit, keď sa vám sníva, že padáte z budovy? Presne také to bolo,“ opísal bizarný moment.
VIDEO: Nešťastný moment brazílskeho obrancu
Dvadsaťdeväťročný obranca, ktorý v minulosti pôsobil aj v Zlatých Moravciach, mal tiež smolu na načasovanie.
Vstup do tunela býva počas hry zatvorený a otvárajú ho až na konci polčasov. Keďže k situácii došlo krátko pred prestávkou, personál ho už stihol odkryť.
Jacy napriek pádu v stretnutí pokračoval, v 48. minúte však pre bolesti musel striedať. „Najskôr to bolo skôr zľaknutie ako čokoľvek iné. Počas zápasu ma chodidlo dosť bolelo a poriadne som naň nemohol dostúpiť.
Ale dnes sa už cítim oveľa lepšie a dobre sa zotavujem,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti. Coritiba napokon zvíťazila 2:1, pripomenula agentúra AFP.