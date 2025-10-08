Česko v kvalifikácii MS hostí Chorvátsko. Športový program na dnes (9. október)

Futbalisti Česka
Futbalisti Česka (Autor: SITA/AP)
9. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 9. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 9. október

Futbal

Hokej

  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:30 Washington Capitals - Boston Bruins, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings, NHL

  • 11:00 HC Nové Zámky - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA vo Wu-chane

Basketbal

  • 18:00 CS Rapid Bukurešť - Piešťanské Čajky, Eurocup - skupina I

Vzpieranie

  • 10:00 MS vo Förde /účasť SR/
TV program: štvrtok, 9. október
Ostatné športy

    Česko v kvalifikácii MS hostí Chorvátsko. Športový program na dnes (9. október)
    dnes 00:00
