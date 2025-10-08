Česko v kvalifikácii MS hostí Chorvátsko. Športový program na dnes (9. október)

Športový program na štvrtok, 9. október
Futbal
- 20:45 Škótsko - Grécko, kvalifikácia MS 2026 - skupina C
- 20:45 Bielorusko - Dánsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina C
- 18:00 Fínsko - Litva, kvalifikácia MS 2026 - skupina G
- 20:45 Malta - Holandsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina G
- 20:45 Rakúsko - San Maríno, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
- 20:45 Cyprus - Bosna a Hercegovina, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
- 20:45 Faerské ostrovy - Čierna Hora, kvalifikácia MS 2026 - skupina L
- 20:45 Česko - Chorvátsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina L
- 20:00 Rumunsko - Moldavsko, prípravný zápas
- 20:45 Anglicko - Wales, prípravný zápas
- 20:45 Poľsko - Nový Zéland, prípravný zápas
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, NHL
- 1:30 Washington Capitals - Boston Bruins, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings, NHL
- 11:00 HC Nové Zámky - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA vo Wu-chane
Basketbal
- 18:00 CS Rapid Bukurešť - Piešťanské Čajky, Eurocup - skupina I
Vzpieranie
- 10:00 MS vo Förde /účasť SR/