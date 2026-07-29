Žilina a DAC o postup do ďalšieho predkola Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (30. júl)

Športový program na štvrtok, 30. júla
Futbal
- 16:00 Atletic Club d'Escaldes – FC Vaduz /prvý zápas: 0:4/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 16:00 Tobol Kostanaj – FK Panevežys /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FK Auda – FCSB /prvý zápas: 3:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Ilves Tampere – FC Stjarnan /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Inter Turku – Basaksehir Istanbul /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FK Jablonec – NK Varaždin /prvý zápas: 2:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Nõmme Kalju – FC Shelbourne /prvý zápas: 2:5/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Noah – Zimbru Kišiňov /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Pjunik Jerevan – VSC Debrecín /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FK Zira Baku – Paide Linnameeskond /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:30 Levadia Tallinn – IFK Göteborg /prvý zápas: 2:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FK Velež Mostar – FC DAC 1904 Dunajská Streda /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 SK Brann Bergen – Universitatea Kluž /prvý zápas: 2:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Dinamo Minsk – Neftči Baku /prvý zápas: 4:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 ETO FC Győr – FC Bissen /prvý zápas: 6:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 HB Tórshavn – FC Motherwell /prvý zápas: 0:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Nordsjälland – GAIS Göteborg /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Petrocub Hincesti – Borac Banja Luka /prvý zápas: 0:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Žalgiris Vilnius – Dinamo Tbilisi /prvý zápas: 0:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 Beitar Jeruzalem – AEK Larnaka /prvý zápas: 1:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 Derry City – HNK Rijeka /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 The New Saints – Flora Tallinn /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 FC Valletta – Raków Čenstochová /prvý zápas: 1:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 Ajax Amsterdam – Vojvodina Novi Sad /prvý zápas: 4:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 FC Ballkani – Bohemians Dublin /prvý zápas: 1:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 IF Vestri – FS Riga /prvý zápas: 1:4/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 Ludogorec Razgrad – Hapoel Tel Aviv /prvý zápas: 0:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 KF Škendija Tetovo – NK Bravo Ľubľana /prvý zápas: 1:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:15 FC Sion – BATE Borisov /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:15 FC UNA Strassen – Partizan Belehrad /prvý zápas: 0:4/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 GKS Katowice – MŠK Žilina /prvý zápas: 1:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Austria Viedeň – FK Liepaja /prvý zápas: 2:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 CFR Kluž – FC Alaškert /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 KAA Gent – LNZ Čerkasy /prvý zápas: 0:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Panathinaikos Atény – Paksi FC /prvý zápas: 2:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 HŠK Zrinjski Mostar – Valur Reykjavík /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 FC Coleraine – HJK Helsinki /prvý zápas: 0:5/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 FC Koper – NSI Runavík /prvý zápas: 2:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 SC Braga – Železničar Pančevo /prvý zápas: 1:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Dinamo Tirana – NK Aluminij /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Hibernian FC – FC Malisheva /prvý zápas: 0:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Sutjeska Nikšič – ML Vitebsk /prvý zápas: 0:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Maccabi Tel Aviv – Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas: 5:0/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 19:00 FC Hradec Králové – Tromsö IL /prvý zápas: 1:0/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 19:00 FC Midtjylland – Besiktas Istanbul /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 19:00 FC Pafos – HNK Hajduk Split /prvý zápas: 0:2/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 19:45 PAOK Solún – Dynamo Kyjev /prvý zápas: 3:2/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 20:00 CSKA Sofia – Karabach FK /prvý zápas: 0:0/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 20:30 Anderlecht Brusel – Hammarby IF /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 20:30 Ferencváros Budapešť – FC Twente /prvý zápas: 2:1/, odveta 2. predkola Európskej ligy
- 21:00 Benfica Lisabon – FC St. Gallen /prvý zápas: 1:2/, odveta 2. predkola Európskej ligy
Tenis
- Turnaj WTA vo Washingtone
- Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone
Šerm
- 02:30 MS v Hong Kongu
Bejzbal
- 14:30 Slovensko – Ukrajina, B-kategória ME (B-skupina)
Hádzaná
- 10:45 Angola – Slovensko, MS hráčok do 18 rokov (G-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 Japonsko – Brazília, MS hráčok do 18 rokov (G-skupina)
- 12:00 Slovensko - Poľsko, ME hráčov do 18 rokov (E-skupina)
- 17:00 Dánsko - Nórsko, ME hráčov do 18 rokov (E-skupina)
Basketbal
- 13:00 štvrťfinále a skupiny o umiestnenie, ME hráčov do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Horská cyklistika
- 11:00 juniorské kategórie a U23, cross country krátky okruh - ME
- 17:30 ženy elite, cross country krátky okruh - ME
- 18:15 muži elite, cross country krátky okruh - ME
TV program: Štvrtok, 30. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.