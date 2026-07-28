Slovan v odvete Ligy majstrov a mladé hádzanárky na MS. Športový program na dnes (29. júl)

Športový program na stredu, 29. júla
Futbal
- 16:30 KF Dukagjini – FC Lugano /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Kodaň – Polissia Žytomyr /prvý zápas: 3:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Rapid Viedeň – FC Santa Coloma /prvý zápas: 3:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 17:00 Kajrat Almaty – Omonia Nikózia /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 18:00 Žalgiris Kaunas – KÍ Klaksvík /prvý zápas: 0:0/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 19:00 Lech Poznaň – Aarhus GF /prvý zápas: 4:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 19:30 Hapoel Beer Ševa – Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 1:2/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 19:30 Universitatea Craiova – Levski Sofia /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Crvena zvezda Belehrad – Larne /prvý zápas: 4:0/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Górnik Zabrze – Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 20:15 ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi /prvý zápas: 2:0/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
Hokej
- HKM Zvolen, štart prípravy
- HK Spišská Nová Ves, štart prípravy
Tenis
- Turnaj WTA vo Washingtone
- Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone
Šerm
- 02:30 MS v Hong Kongu
Bejzbal
- 14:30 Írsko – Slovensko, B-kategória ME (B-skupina)
Hádzaná
- 10:45 Slovensko – Brazília, MS hráčok do 18 rokov (G-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 Japonsko – Angola, MS hráčok do 18 rokov (G-skupina)
- 12:00 Nórsko - Poľsko, ME hráčov do 18 rokov (E-skupina)
- 17:00 Dánsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov (E-skupina)
Basketbal
- 13:00 Francúzsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov (osemfinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: Streda, 29. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.