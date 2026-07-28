Slovan v odvete Ligy majstrov a mladé hádzanárky na MS. Športový program na dnes (29. júl)

Slovenské reprezentantky
Slovenské reprezentantky (Autor: slovakhandball.sk)
Sportnet|29. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 29. júla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 29. júla

Futbal

  • 16:30 KF Dukagjini – FC Lugano /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:00 FC Kodaň – Polissia Žytomyr /prvý zápas: 3:3/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:30 Rapid Viedeň – FC Santa Coloma /prvý zápas: 3:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 

  • 17:00 Kajrat Almaty – Omonia Nikózia /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 18:00 Žalgiris Kaunas – KÍ Klaksvík /prvý zápas: 0:0/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 19:00 Lech Poznaň – Aarhus GF /prvý zápas: 4:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 19:30 Hapoel Beer Ševa – Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 1:2/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 19:30 Universitatea Craiova – Levski Sofia /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Crvena zvezda Belehrad – Larne /prvý zápas: 4:0/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Górnik Zabrze – Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
  • 20:15 ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi /prvý zápas: 2:0/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 

Hokej

  • HKM Zvolen, štart prípravy 
  • HK Spišská Nová Ves, štart prípravy 

Tenis

  • Turnaj WTA vo Washingtone
  • Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone

Šerm

  • 02:30 MS v Hong Kongu

Bejzbal

  • 14:30 ÍrskoSlovensko, B-kategória ME (B-skupina)

Hádzaná

  • 10:45 Slovensko – Brazília, MS hráčok do 18 rokov (G-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 13:00 Japonsko – Angola, MS hráčok do 18 rokov (G-skupina)

  • 12:00 Nórsko - Poľsko, ME hráčov do 18 rokov (E-skupina)
  • 17:00 Dánsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov (E-skupina)

Basketbal         

TV program: Streda, 29. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovan v odvete Ligy majstrov a mladé hádzanárky na MS. Športový program na dnes (29. júl)
    dnes 00:00
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