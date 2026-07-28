Slováci sú na dobrej ceste za postupom. Na ME zvládli aj druhý zápas

ME v bejzbale - B-kategória
Slovensko - Poľsko 11:9
Slovenskí bejzbalisti uspeli aj v druhom zápase turnaja B-kategórie majstrovstiev Európy. V utorkovom stretnutí vo Vroclave zdolali domáce Poľsko 11:9.
Slováci ešte v skupine nastúpia v stredu proti Írsku, vo štvrtok proti Ukrajine a základnú časť uzavrú v piatok duelom s Nórskom.
Turnaj sa hrá systémom každý s každým. Prvé dva tímy tabuľky postúpia do sobotňajšieho finále, ktoré je na programe o 14.00 h.
Jeho víťaz si zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027.