Slováci sú na dobrej ceste za postupom. Na ME zvládli aj druhý zápas

Na snímke sú slovenskí reprezentanti v bejzbale.
Na snímke sú slovenskí reprezentanti v bejzbale. (Autor: Pavol Teslík)
TASR|28. júl 2026 o 23:27
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Prvé dva tímy tabuľky postúpia do sobotňajšieho finále.

ME v bejzbale - B-kategória

Slovensko - Poľsko 11:9


Slovenskí bejzbalisti uspeli aj v druhom zápase turnaja B-kategórie majstrovstiev Európy. V utorkovom stretnutí vo Vroclave zdolali domáce Poľsko 11:9.

Slováci ešte v skupine nastúpia v stredu proti Írsku, vo štvrtok proti Ukrajine a základnú časť uzavrú v piatok duelom s Nórskom.

Turnaj sa hrá systémom každý s každým. Prvé dva tímy tabuľky postúpia do sobotňajšieho finále, ktoré je na programe o 14.00 h.

Jeho víťaz si zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027.

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