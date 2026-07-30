Žilina privíta vyše sto lezcov z celej Európy. Hostiť bude podujatie z World Series

Žilina sa v dňoch 7. až 9. augusta opäť stane centrom športového lezenia, keď sa v priestoroch lezeckého centra LA SKALA, najväčšej lezeckej steny na Slovensku, uskutoční podujatie World Climbing Europe Series (WCES) Žilina 2026.
Hlavným organizátorom je Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES) spolu so žilinským lezeckým centrom LA SKALA.
Podujatie sa koná pod hlavičkou World Climbing Europe. Na štart sa postavia pretekári a pretekárky z 23 krajín vrátane Slovenska.
Celkovo sa v Žiline predstaví 130 pretekárov v disciplíne lead (obtiažnosť) a 70 pretekárov v disciplíne speed (rýchlosť).
Slovensko bude mať na domácej pôde svoje zastúpenie v oboch disciplínach. V lead-e bude medzi ženami reprezentovať Martina Buršíková, víťazka Európskeho pohára v boulderingu 2026 do 21 rokov a bronzová z kategórie žien pre tento rok.
Minulý rok na ME mládeže v Žiline obsadila piate miesto v disciplíne lead. Ďalej Sára Šimeková, Zoja Slamková a Daniela Vajdová.
Medzi mužmi to budú Peter Kuric, Filip Matejička, Eliáš Kysela, Filip Buček, Šimon Jakubec a Artur Pankúch. V disciplíne speed bude Slovensko reprezentovať Timotej Ondrejka.
„Európska sekcia World Climbing má voči slovenským usporiadateľom dôveru. Podujatia, ktoré usporadúvame majú celosvetovo dobré meno. Zahraniční pretekári sa na súťaže u nás podľa ich slov vždy tešia.
Pre našich športovcov je účasť na Európskom pohári v domácom prostredí neoddeliteľnou súčasťou ich prípravy. Absolvovať preteky v známom prostredí, s podporou fanúšikov je veľmi dôležité.
Tento rok nás ešte čakajú vrcholné podujatia, ako ME dospelých, ale aj mládeže práve v disciplínach lead a speed a je to pre našich reprezentantov veľmi dobrá príprava,“ uviedol v tlačovej správe predseda SHS JAMES Anton Pacek.
Program podujatia
Sobota 8. augusta: lead kvalifikácia (od 9.00), speed kvalifikácia a finále (od 16.00, finále 20.00)
Nedeľa 9. augusta: lead semifinále (od 9.00), lead finále (od cca 18.00), slávnostné vyhlásenie výsledkov