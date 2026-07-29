Slovenskí bezjbalisti zvíťazili aj v treťom zápase ME, hladko zdolali Írsko

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|29. júl 2026 o 18:33
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V ďalšom zápase vyzvú Ukrajinu.

ME v bejzbale - B-kategória

Slovensko - Írsko 9:0


Slovenskí bejzbalisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase B-kategórie majstrovstiev Európy. V stredajšom stretnutí zdolali Írsko 9:0 a zvýšili svoju šancu na postup do elitnej kategórie.

Slováci nastúpia štvrtok proti Ukrajine a základnú časť uzavrú v piatok duelom s Nórskom. Turnaj sa hrá systémom každý s každým.

Prvé dva tímy tabuľky postúpia do sobotňajšieho finále, ktoré je na programe o 14.00 h. Jeho víťaz si zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027.

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    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Slovenskí bezjbalisti zvíťazili aj v treťom zápase ME, hladko zdolali Írsko
    dnes 18:33
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