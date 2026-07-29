Slovenskí bezjbalisti zvíťazili aj v treťom zápase ME, hladko zdolali Írsko

ME v bejzbale - B-kategória
Slovensko - Írsko 9:0
Slovenskí bejzbalisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase B-kategórie majstrovstiev Európy. V stredajšom stretnutí zdolali Írsko 9:0 a zvýšili svoju šancu na postup do elitnej kategórie.
Slováci nastúpia štvrtok proti Ukrajine a základnú časť uzavrú v piatok duelom s Nórskom. Turnaj sa hrá systémom každý s každým.
Prvé dva tímy tabuľky postúpia do sobotňajšieho finále, ktoré je na programe o 14.00 h. Jeho víťaz si zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027.