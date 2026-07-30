ONLINE: Slovensko - Angola dnes, MS v hádzanej U18 žien 2026 LIVE (skupina G)

Slovensko - Angola. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.
Slovensko - Angola. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. júl 2026 o 07:45
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu G-skupiny na MS v hádzanej žien do 18 rokov: Slovensko - Angola.

Slovenské reprezentantky hrajú druhý zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. Vo štvrtok si zmerajú sily s rovesníčkami z Angoly.

Slovenky vyhrali úvodný zápas nad Brazíliou 32:25 a majú nakročené k priamemu postupu do play-off.

Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Anola (hádzaná, MS žien do 18 rokov, G-skupina, štvrtok, NAŽIVO)

MS U18 - ženy  2026/2027
30.07.2026 o 10:45
Angola
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovenské hádzanárky do 18 rokov úspešne vstúpili do svetového šampionátu v Rumunsku, v prvom zápase zdolali rovesníčky z Brazílie 32:25. Dnes naše dievčatá čaká ďalší súboj, v ktorom sa od 10:45 predstavia proti Angole.

Angolčanky v prvom dueli nestačili na Japonky a podľahli im vysoko 19:39.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.
Tabuľka MS v hádzanej žien U18 2026

#

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

JPN Japonsko

1

1

0

0

0

39:19

2

2.

SVK Slovensko

1

1

0

0

0

32:25

2

3.

BRA Brazília

1

0

0

0

1

25:32

0

4.

AGO Angola

1

0

0

0

1

19:39

0

Hádzaná

Hádzaná

    Slovensko - Angola. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    Slovensko - Angola. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    ONLINE: Slovensko - Angola dnes, MS v hádzanej U18 žien 2026 LIVE (skupina G)
    dnes 07:45
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