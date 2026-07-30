ONLINE: Slovensko - Angola dnes, MS v hádzanej U18 žien 2026 LIVE (skupina G)

Slovenské reprezentantky hrajú druhý zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. Vo štvrtok si zmerajú sily s rovesníčkami z Angoly.
Slovenky vyhrali úvodný zápas nad Brazíliou 32:25 a majú nakročené k priamemu postupu do play-off.
Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Anola (hádzaná, MS žien do 18 rokov, G-skupina, štvrtok, NAŽIVO)
MS U18 - ženy 2026/2027
30.07.2026 o 10:45
Angola
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovenské hádzanárky do 18 rokov úspešne vstúpili do svetového šampionátu v Rumunsku, v prvom zápase zdolali rovesníčky z Brazílie 32:25. Dnes naše dievčatá čaká ďalší súboj, v ktorom sa od 10:45 predstavia proti Angole.
Angolčanky v prvom dueli nestačili na Japonky a podľahli im vysoko 19:39.
Angolčanky v prvom dueli nestačili na Japonky a podľahli im vysoko 19:39.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.
#
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Japonsko
1
1
0
0
0
39:19
2
2.
Slovensko
1
1
0
0
0
32:25
2
3.
Brazília
1
0
0
0
1
25:32
0
4.
Angola
1
0
0
0
1
19:39
0