Chladoňová na MS a štart Ligy národov. Športový program na dnes (24. september)

Majsterka Slovenska v cestnej cyklistike Viktória Chladoňová.
Majsterka Slovenska v cestnej cyklistike Viktória Chladoňová. (Autor: REUTERS)
Sportnet|24. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 24. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 24. septembra

Futbal

  • 11:30 Palestína - Nový Zéland, prípravný zápas
  • 12:05 Japonsko - Uruguaj, prípravný zápas
  • 13:00 Kórejská republika - Ekvádor, prípravný zápas
  • 13:35 Čína - Maldivy, prípravný zápas
  • 16:00 Uzbekistan - Irán, prípravný zápas

  • 18:00 Andorra - Malta, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Holandsko - Nemecko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Srbsko - Grécko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Nórsko - Dánsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Portugalsko - Wales, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Rakúsko - Izrael, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Kosovo - Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Lichtenštajnsko - Litva, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 2. skupina)

Hokej

  • 11:00 HK Žiar nad Hronom - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec, predohrávka 4. kola českej extraligy

Tenis

  • 4:00 Ukrajina - Belgicko, štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
  • nie skôr ako 11:00 Čína - Taliansko, štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
  • Turnaje WTA v Singapure a Soule
  • Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou

Cyklistika

  • 15:00 Preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom, MS 2026
  • 19:30 Preteky juniorov s hromadným štartom, MS 2026

Basketbal

Vodný slalom

  • 9:00 K1 ženy - kvalifikácia, ME 2026
  • 10:00 K1 muži - kvalifikácia, ME 2026
  • 11:20 C1 ženy - kvalifikácia, ME 2026
  • 12:10 C1 muži - kvalifikácia, ME 2026
  • 14:35 K1 ženy - hliadky, ME 2026
  • 15:10 K1 muži - hliadky, ME 2026
  • 16:17 C1 ženy - hliadky, ME 2026
  • 16:52 C1 muži - hliadky, ME 2026

Krasokorčuľovanie

  • 15:00 ženy - krátky program, ISU Junior Grand Prix

Triatlon

  • 10:15 juniorky - finále MS
  • 11:45 juniori - finále MS

Box

  • 12:30 ME elite v Sofii

Šach

  • 12:00 8. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: štvrtok, 24. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Majsterka Slovenska v cestnej cyklistike Viktória Chladoňová.
    Majsterka Slovenska v cestnej cyklistike Viktória Chladoňová.
    Chladoňová na MS a štart Ligy národov. Športový program na dnes (24. september)
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