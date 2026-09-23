Chladoňová na MS a štart Ligy národov. Športový program na dnes (24. september)

Športový program na štvrtok, 24. septembra
Futbal
- 11:30 Palestína - Nový Zéland, prípravný zápas
- 12:05 Japonsko - Uruguaj, prípravný zápas
- 13:00 Kórejská republika - Ekvádor, prípravný zápas
- 13:35 Čína - Maldivy, prípravný zápas
- 16:00 Uzbekistan - Irán, prípravný zápas
- 18:00 Andorra - Malta, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Holandsko - Nemecko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Srbsko - Grécko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Nórsko - Dánsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Portugalsko - Wales, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Rakúsko - Izrael, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Kosovo - Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Lichtenštajnsko - Litva, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 2. skupina)
Hokej
- 11:00 HK Žiar nad Hronom - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec, predohrávka 4. kola českej extraligy
Tenis
- 4:00 Ukrajina - Belgicko, štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
- nie skôr ako 11:00 Čína - Taliansko, štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
- Turnaje WTA v Singapure a Soule
- Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou
Cyklistika
Basketbal
- 18:00 Košice Wolves - BC Slovan Bratislava, predohrávka 1. kola Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Vodný slalom
- 9:00 K1 ženy - kvalifikácia, ME 2026
- 10:00 K1 muži - kvalifikácia, ME 2026
- 11:20 C1 ženy - kvalifikácia, ME 2026
- 12:10 C1 muži - kvalifikácia, ME 2026
- 14:35 K1 ženy - hliadky, ME 2026
- 15:10 K1 muži - hliadky, ME 2026
- 16:17 C1 ženy - hliadky, ME 2026
- 16:52 C1 muži - hliadky, ME 2026
Krasokorčuľovanie
- 15:00 ženy - krátky program, ISU Junior Grand Prix
Triatlon
- 10:15 juniorky - finále MS
- 11:45 juniori - finále MS
Box
- 12:30 ME elite v Sofii
Šach
- 12:00 8. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: štvrtok, 24. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.