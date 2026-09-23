Fantastický výkon Prievidze v druhom polčase. Suverénne vyhrala úvodný zápas

Momentka zo zápasu Samobor - Prievidza.
Momentka zo zápasu Samobor - Prievidza. (Autor: fiba.basketball)
Sportnet, TASR|23. sep 2026 o 21:54
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Prvý polčas vyhral slovenský tím len o tri body.

Kvalifikácia Európskeho pohára FIBA - 1. zápas

KK Samobor - BC Prievidza 83:103 (49:52)

Najviac bodov Samoboru: Burns 22, Garrett a Kapusta po 13

Prievidza: Coleman-Jones 19, Eugene 15, Smith a Policelli po 14, Muhammad 11 (Hronský 11, Massie 9, Zelizňák 6, Hlivák 4, Hričo, Novák a Jašš 0)

TH: 20/14 - 21/15, fauly: 23 - 21, trojky: 21/7 - 23/10, rozhodovali: Langowski (Poľ.), Cotrobas-Dascalu (Rum.), Olivares Iglesias (Šp.), štvrtiny: 25:28, 24:24, 17:27, 17:24.

Basketbalisti BC Prievidza vyhrali v úvodnom kvalifikačnom zápase o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) 2026/2027 na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103:83.

Odveta je na programe v stredu 30. septembra o 19.00 h v Prievidzi. Do skupinovej fázy EP FIBA postúpi tím s lepším skóre z dvojzápasu.

Šanca na skupinu ešte existuje prostredníctvom jednej miestenky pre „lucky losera“ z kvalifikácie.

Ak by sa Prievidza dostala do skupinovej fázy EP FIBA priamo, tak si v G-skupine zahrá s dánskym Aarhusom, portugalskou Benficou Lisabon, azerbajdžanským Landau, tureckým Denizlisporom a švajčiarskou Ženevou.

Priebeh zápasu

I. polčas

Prievidžania museli od začiatku doťahovať stratu, keď v úvode rýchlo prehrávali 2:8. Ešte v prvej štvrtine však dokázali skóre otočiť a na jej konci viedli 26:21.

Aj zásluhou Hronského, ktorému vychádzali strelecké pokusy spoza trojkového oblúka, náskok hostí postupne narastal. V polovici druhej štvrtiny vyhrávali o desať bodov. Až za tohto stavu Samobor ožil.

II. polčas

Herne sa chytili Burns s Garrettom, ktorých zásluhou domáci tím manko zmazal a začínalo sa odznova. To prebralo Prievidžanov, za stavu 59:59 svojmu súperovi opäť odskočili.

V závere tretej časti si vypracovali 14-bodový náskok. Víťazstvo si už hostia nenechali vziať. Aj vďaka streleckej efektivite Colemana-Jonesa a Jalena Smitha držali súpera na dištanc a nedali mu možnosť vrátiť sa do zápasu.

V samom závere ešte svoj náskok zveľadili a napokon triumfovali jednoznačne 103:83.

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