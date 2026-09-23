Montreal Canadiens smúti. Zomrel bývalý majiteľ klubu, ktorý vlastnil aj Liverpool

Hokejový klub Montreal Canadiens s veľkým zármutkom oznámil, že George Gillett Jr. zomrel 22. septembra vo veku 87 rokov. Bývalý podnikateľ vlastnil tím v rokoch 2001 až 2009.
„V mene celej organizácie Canadiens by som chcel vyjadriť najhlbšiu sústrasť Georgeovej rodine,“ uviedol majiteľ, prezident a generálny riaditeľ Canadiens Geoff Molson.
„George sa naplno zapojil do života montrealskej komunity a tešil sa uznaniu všetkých v organizácii.
Úprimne si vážime jeho prínos pre Montreal Canadiens počas jeho pôsobenia vo funkcii majiteľa.“
Gillett Jr. sa narodil 22. októbra 1938 v meste Racine v štáte Wisconsin. Majiteľom Canadiens a Molson Centre sa stal 31. januára 2001.
Podnikateľ, ktorý zároveň založil spoločnosť Brook Creek Management Corp., firmu zaoberajúcu sa správou investičných portfólií, vlastnil Canadiens počas niekoľkých významných okamihov v histórii tímu.
Patrili medzi ne návrat Sakuho Koivua na ľad 9. apríla 2002 po tom, čo prekonal rakovinu, premenovanie domovskej arény tímu na Bell Centre 1. septembra 2002 a začiatok príprav na storočnicovú sezónu tímu 2009/10.
Dňa 6. februára 2007 sa Gillett Jr. stal majiteľom Liverpool FC, anglického futbalového klubu pôsobiaceho v Premier League.
Canadiens vlastnil až do 20. júna 2009, keď tím, Bell Centre a Groupe Spectacles Gillett predal rodine Molsonovcov. Informovala o tom oficiálna stránka Montrealu Canadiens.