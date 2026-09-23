    Zoznam najlepších 32 mužstiev v pohári je kompletný. Favorit proti piatoligistovi nezaváhal

    Momentka zo zápasu Levoča - Liptovský Mikuláš.
    Momentka zo zápasu Levoča - Liptovský Mikuláš. (Autor: Youtube)
    Titanilla Bőd|23. sep 2026 o 17:47
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    Liptovský Mikuláš vyhral v Levoči 2:0.

    Posledným účastníkom šestnásťfinále Slovnaft Cupu sa stal MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorý v 3. kole vyhral v Levoči 2:0.

    Liptáci sa v druhej lige výsledkovo trápia, nevyhrali už sedem zápasov po sebe, ale v pohári proti piatoligistovi nezaváhali.

    Slovnaft Cup, 3. kolo - streda 23. septembra

    Levoča - Liptovský Mikuláš 0:2

    Zostavy a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto linku >>>

    Týmto sa skompletizovalo šestnásťfinále Slovnaft Cupu.

    Oficiálnym hracím dňom je 14. október, ale po dohode oboch tímov sa to môže zmeniť.

    Dvojice 4. kola (šestnásťfinále) Slovaft Cupu:

    • Považská Bystrica – Košice
    • Lehota pod Vtáčnikom – Michalovce
    • Myjava – Ružomberok
    • Veľké Ludince – Zvolen
    • Inter Bratislava – Podbrezová
    • Šamorín – Humenné
    • Kostolné Kračany – Žilina
    • Boleráz – Námestovo
    • Svätý Jur – Nové Zámky
    • Čadca – Prešov
    • Piešťany – Trnava
    • Pohronie – Slovan Bratislava
    • Vranov nad Topľou – Banská Bystrica
    • Zlaté Moravce – Komárno
    • Lokomotíva Košice – Trenčín
    • Liptovský Mikuláš – Skalica 
    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Levoča - Liptovský Mikuláš.
      Momentka zo zápasu Levoča - Liptovský Mikuláš.
      Zoznam najlepších 32 mužstiev v pohári je kompletný. Favorit proti piatoligistovi nezaváhal
      Titanilla Bődst 17:47
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