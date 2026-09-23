Zoznam najlepších 32 mužstiev v pohári je kompletný. Favorit proti piatoligistovi nezaváhal

Posledným účastníkom šestnásťfinále Slovnaft Cupu sa stal MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorý v 3. kole vyhral v Levoči 2:0.
Liptáci sa v druhej lige výsledkovo trápia, nevyhrali už sedem zápasov po sebe, ale v pohári proti piatoligistovi nezaváhali.
Slovnaft Cup, 3. kolo - streda 23. septembra
Levoča - Liptovský Mikuláš 0:2
Zostavy a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto linku >>>
Týmto sa skompletizovalo šestnásťfinále Slovnaft Cupu.
Oficiálnym hracím dňom je 14. október, ale po dohode oboch tímov sa to môže zmeniť.
Dvojice 4. kola (šestnásťfinále) Slovaft Cupu:
- Považská Bystrica – Košice
- Lehota pod Vtáčnikom – Michalovce
- Myjava – Ružomberok
- Veľké Ludince – Zvolen
- Inter Bratislava – Podbrezová
- Šamorín – Humenné
- Kostolné Kračany – Žilina
- Boleráz – Námestovo
- Svätý Jur – Nové Zámky
- Čadca – Prešov
- Piešťany – Trnava
- Pohronie – Slovan Bratislava
- Vranov nad Topľou – Banská Bystrica
- Zlaté Moravce – Komárno
- Lokomotíva Košice – Trenčín
- Liptovský Mikuláš – Skalica