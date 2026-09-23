Kapitán to ťahá, ostatní mlčia. Čo sa deje s miliónovými hviezdami Slovana?

Slovan mal pod vedením nového trénera Yayu Tourého rozprávkový úvod, ktorý vyústil do postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Aj do Niké ligy spočiatku vletel impozantne a zdalo sa, že bude súperov valcovať. Po troch kolách mal skóre 12:0 a plný počet bodov.
Po postupe do Ligy majstrov však prišiel útlm. Slovan už nie je suverénom ani na domácej scéne. Ak nerátame Slovenský pohár, z posledných piatich súťažných zápasov vyhral iba jeden.
Trhliny má obrana, hapruje aj útočná fáza. Slovan mal v úvode sezóny mimoriadne nabitý program, keď popri Niké lige bojoval o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Viacerí ofenzívni hráči navyše úvod sezóny vynechali pre zranenia. Do toho prišiel nový tréner Yaya Touré a s ním aj nový systém a herné nároky. Aj to treba brať do úvahy pri hodnotení súčasných čísel Slovana.
Šporar robí to, čo sa od neho čaká
Práve v ofenzíve sa čoraz viac ukazuje, že od viacerých hráčov sa očakávajú lepšie čísla. Slovan sa v úvode sezóny výrazne spoliehal na európske poháre, kde dosiahol veľký úspech, no v Niké lige zatiaľ jeho ofenzívne hviezdy neprodukujú tak, ako by sa od nich čakalo.
V posledných dvoch zápasoch dal Andraž Šporar štyri góly a ťahá tím. Robí presne to, čo sa od neho očakáva.
V súťažných zápasoch má bilanciu päť gólov v siedmich zápasoch, v ktorých odohral 463 minút. Gól tak strelí v priemere každých 92 minút.
Úvod sezóny pritom slovinský útočník vynechal pre zranenie.
Druhým najlepším strelcom majstra v Niké lige je trojgólový Alen Mustafič, ktorý je stredopoliar. Už samotný tento údaj naznačuje, kde má Slovan problém. Od ďalších ofenzívnych hráčov sa jednoducho čaká viac.
Prekvapenie menom Kianga
Medzi najproduktívnejších hráčov Slovana stále patrí Manasse Kianga. Hráč, ktorý pôvodne prišiel ako výpomoc z núdze – z béčka.
V lige odohral tri zápasy, spolu 191 minút, a má bilanciu dva góly a dve asistencie. Veľmi dôležitý a víťazný gól dal v 3. predkole Ligy majstrov na pôde Mjällby AIF.
Od Kiangu sa takéto čísla rozhodne nečakali.
Roman Čerepkai dal dôležitý gól ihneď vo svojom prvom zápase proti Celje v Lige majstrov. Ďalší pridal v Slovenskom pohári, ale proti Nitre z tretej ligy. V Niké lige sa zatiaľ gólovo v drese Slovana nepresadil.
Podobne sa čaká viac aj od Tigrana Barseghjana. Aj on úvod sezóny vynechal pre zranenie, no napriek tomu mu chýba lepšia produktivita. Celkovo odohral desať zápasov a má na konte jediný gól. V lige zasiahol do piatich stretnutí, v ktorých má bilanciu gól a asistencia.
Rovnakú bilanciu má aj Alasana Yirajang, ktorý zasiahol do siedmich ligových zápasov.
Camara zažiaril v Európe, doma zatiaľ nie
Suleiman Camara zažiaril v predkole Ligy majstrov, kde zariadil proti švédskemu majstrovi postup s bilanciou dva góly a asistencia.
Famózne veci vrátane gólu predviedol aj v hlavnej fáze proti Parížu Saint-Germain. Veľké veci ukázal proti najlepšiemu tímu sveta, no v slovenskej lige číslami zatiaľ nevyniká.
V piatich zápasoch nedal gól a má iba jednu asistenciu.
Adam Griger mal byť pôvodne hrotovým útočníkom číslo tri, ale nenašiel sa. V štyroch ligových zápasoch má bilanciu 0 gólov, 0 asistencií. Nepresadil sa ani v Slovenskom pohári proti klubu zo šiestej ligy.
Treba dodať, že do tohto hodnotenia nerátame góly, ktoré Slovan strelil v Slovenskom pohári proti Chrenovej (0:8), teda amatérom zo šiestej ligy.
Marcelli má byť raz za veľké peniaze
Špecifickým prípadom je Nino Marcelli.
V Slovane v ňom vidia klenot, ktorý má raz vyniesť klubu historické peniaze. Dvadsaťročný krídelník by sa mohol stať najdrahšie predaným hráčom nielen v dejinách bratislavského klubu, ale celej slovenskej ligy.
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší sníva o tom, že sa raz dostane na hranicu, ktorá bola pre slovenské kluby doteraz prakticky magická – desať miliónov eur za jedného hráča.
Marcelli k tomu môže byť najbližšie. Na konci uplynulého prestupového obdobia sa o jeho služby intenzívne zaujímal FC Kodaň.
Dánsky web Tipsbladet informoval, že klub bol so Slovanom blízko dohody o hosťovaní s opciou na prestup za približne deväť miliónov eur. Rokovania však tesne pred koncom transferového obdobia stroskotali.
A Slovan podľa slov svojho generálneho riaditeľa neľutuje, že ponuku neprijal.
Transfermarkt to vidí na 6,5 milióna
„Pripravujeme sa na čas, kedy prídu veľké prestupy zo Slovana smerom von. Ak príde ponuka za Marcelliho vo výške 10, 12 či 15 miliónov.
Možno to nakoniec bude deväť, ale nebol na to ten správny čas, posledný deň prestupového obdobia predávať takto hráča sa proste nerobí,“ vysvetľoval v podcaste PRESSko generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.
Trhová hodnota Marcelliho podľa Transfermarktu predstavuje 6,5 milióna eur. Slovan však má s mladým krídelníkom vyššie ambície.
„Ja by som nepovedal, že deväť miliónov je málo. Možno Marcelli odíde za deväť miliónov v zime.
Samozrejme, už neodíde za 5, 6 či 7 miliónov, má skrátka svoju hodnotu. Ja verím, že si ju ešte zvýši počas nasledujúcich týždňov v Lige majstrov. S Yajom (Tourém) sme sa bavili a ten povedal, že Nino má hodnotu 15 miliónov eur, tak uvidíme, kam sa dostaneme.“
Je tu však komplikácia. Nino Marcelli úvodné zápasy sezóny vynechal pre zranenie. Talentovaný krídelník v Slovane dostáva šancu takmer výlučne v pozícii náhradníka.
Ak má stáť 15 miliónov, musí hrať
Ak nerátame stretnutia Slovenského pohára proti klubom zo šiestej a tretej ligy, zasiahol do siedmich zápasov. Iba raz však nastúpil v základnej zostave.
Na konte má 177 minút, nedal gól a pripísal si dve asistencie.
To je pri hráčovi, ktorého Slovan vidí ako potenciálneho rekordného predaja, pomerne dôležitá okolnosť. Ak chce bratislavský klub spraviť historický obchod, musí Marcelliho reštartovať. Musí dostávať viac šancí.
Stále totiž nie je v takej pozícii, že by bol nepostrádateľným členom základnej zostavy Slovana.
A práve to môže byť jeden z kľúčových príbehov ďalších týždňov. Slovan potrebuje, aby jeho ofenzívne hviezdy začali v domácej súťaži produkovať viac. Šporar zatiaľ robí svoju prácu. Pri ostatných sa čaká na výraznejší príspevok.
Pri Marcellim však nejde iba o góly a asistencie. Ide aj o to, či z hráča, ktorého si klub cení na milióny eur, dokáže Tourého Slovan spraviť pravidelného a výrazného člena základnej zostavy.