Ronaldo zvažoval koniec v reprezentácii: Môžem národnému tímu pomôcť dosiahnuť jeho ciele

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo priznal, že po tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku uvažoval o konci reprezentačnej kariéry.
Napokon sa po diskusii s trénerom Jorgem Jesusom rozhodol pokračovať v národnom tíme, keďže je presvedčený, že stále dokáže reprezentácii pomôcť.
Ronaldo, ktorý budúci rok vo februári oslávi 42. narodeniny, si vo štvrtok v Lisabone v prípravnom stretnutí proti Walesu pripíše svoj 234. reprezentačný štart.
Jesus už potvrdil, že bývalý kanonier Manchestru United či Realu Madrid nastúpi v základnej zostave.
Podľa niektorých komentátorov mal byť duel na štadióne Sportingu, v ktorého drese Ronaldo odštartoval svoju profesionálnu kariéru, jeho rozlúčkou s medzinárodnou scénou.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty však vyhlásil, že v reprezentácii skončí, až keď „bude cítiť, že v nej nemá čo robiť“.
Som človek, ktorý veľa premýšľa
„Áno, po svetovom šampionáte som uvažoval o konci (reprezentačnej kariéry). Samozrejme, neustále premýšľam o svojich rozhodnutiach, o svojej budúcnosti, ale aj o prítomnosti.
Som človek, ktorý veľa premýšľa. Práve preto ma tu teraz vidíte. Znamená to, že budem pokračovať,“ potvrdil Ronaldo.
„Rozprával som sa s naším prezidentom aj s trénerom. Stále verím, že môžem národnému tímu pomôcť dosiahnuť jeho ciele. Skončím až vtedy, keď budem mať pocit, že tu už nemám čo ponúknuť.
Myslím si, že národnému tímu môžem byť oporou nielen strieľaním gólov, ale aj mimo futbalového ihriska. Je tu nová, mladá generácia. Pre mňa je však kľúčové, aby som dokázal na ihrisku strieľať góly a pomáhať tímu víťaziť,“ citovala ho DPA.
Ronaldo, ktorý v súčasnosti pôsobí v saudskoarabskom Al-Nassr, má na konte už 979 gólov v kariére.
Som so sebou spokojný
Rodák z Madeiry však odmietol, že by bol posadnutý dosiahnutím 1000-gólovej hranice, hoci poznamenal, že by túto métu rád dosiahol v drese Portugalska:
„Viem, prečo majú deti rady Cristiana – vidia vo mne vzor a budem v tom pokračovať. Aj keď už budem na dôchodku, o desať rokov.
Som so sebou spokojný. Nezáleží na tom, či zajtra nastúpim alebo či si v ďalšom zápase oddýchnem – pre mňa je najdôležitejšie, že sa cítim dobre.“