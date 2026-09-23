Kemp Vegas opúšťajú obaja Slováci. Obrancovi nepomohol v príprave ani gól a asistencia

Dvojica slovenských hokejistov Jozef Viliam Kmec a Jakub Demek opúšťa predsezónny kemp Vegas Golden Knights.
Vedenie klubu NHL poslalo Kmeca do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights, kde sa 22-ročný obranca zapojí do tamojšieho prípravného kempu a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži AHL.
„Zlatí rytieri“ poslali do rezervného mužstva aj Demeka, 23-ročného útočníka však museli predtým zapísať na waiver listinu, z ktorej si ho môže v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím.
Kmec s Demekom tak musia čakať na svoju premiéru v NHL. V kempe Vegas nateraz zostalo 28 hráčov, informovala webstránka Golden Knights.
Kmec dostal počas predsezónnej prípravy šancu len v jednom zápase, keď gólom a asistenciou prispel k víťazstvu Vegas nad Los Angeles Kings 4:2. Demek odohral v príprave dva duely, proti LA si pripísal asistenciu.