Kemp Vegas opúšťajú obaja Slováci. Obrancovi nepomohol v príprave ani gól a asistencia

Obranca Jozef Viliam Kmec počas prípravného kempu v tíme Vegas.
Obranca Jozef Viliam Kmec počas prípravného kempu v tíme Vegas. (Autor: X/Henderon Silver Knights)
TASR|23. sep 2026 o 21:34
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Smerujú do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights

Dvojica slovenských hokejistov Jozef Viliam Kmec a Jakub Demek opúšťa predsezónny kemp Vegas Golden Knights.

Vedenie klubu NHL poslalo Kmeca do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights, kde sa 22-ročný obranca zapojí do tamojšieho prípravného kempu a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži AHL.

„Zlatí rytieri“ poslali do rezervného mužstva aj Demeka, 23-ročného útočníka však museli predtým zapísať na waiver listinu, z ktorej si ho môže v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím.

Kmec s Demekom tak musia čakať na svoju premiéru v NHL. V kempe Vegas nateraz zostalo 28 hráčov, informovala webstránka Golden Knights.

Kmec dostal počas predsezónnej prípravy šancu len v jednom zápase, keď gólom a asistenciou prispel k víťazstvu Vegas nad Los Angeles Kings 4:2. Demek odohral v príprave dva duely, proti LA si pripísal asistenciu.

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