Ministerstvo športu neuvoľní peniaze pre SFZ, Huliak chce financovať futbal sám

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Minister cestovného ruchu a športu (MCRŠ) Rudolf Huliak naďalej neuvoľní finančné prostriedky pre Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktoré zadržiava od júla tohto roka.
Na stredajšom brífingu po skončení stretnutia zástupcov ministerstva a SFZ povedal, že situáciu chce riešiť schválením novely Zákona o športe, ktorá umožní posielať finančné prostriedky priamo.
Vláda SR na stredajšom rokovaní rozhodla, že legislatívny návrh novely Zákona o športe by poslanci Národnej rady SR mali prerokovať na septembrovej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní.
Futbal majú zachrániť poslanci
"Apelujem na poslancov národnej rady, aby sa ujali roboty a zachránili spolu so mnou slovenské futbalové hnutie. Do konca roka musíme futbalu poukázať desať miliónov eur. Tieto finančné prostriedky budú poukázané priamo klubom, trénerom, rozhodcom, mládeži," povedal minister.
Podľa navrhovanej novely zákona o športe, ak v lehote 45 dní nepominú dôvody pozastavenia finančných prostriedkov od štátu pre športový zväz, ministerstvo môže konať v rámci verejného záujmu a daný šport financovať priamo.
Hovorca SFZ Juraj Čurný v reakcii na ministrove slová, označil návrh novely za účelový a nezákonný.
"Jednoznačne je tam ambícia odobrať finančné prostriedky Slovenskému futbalovému zväzu. Pripravíme veľmi podrobné stanovisko, kde preukážeme absolútnu účelovosť a nezákonnosť tejto novely."
Čurný tiež spochybnil schopnosť ministerstva realizovať priamo financovanie športu. "Aj podľa internej analýzy z prostredia ministerstva športu, ktorá sa k nám dostala, ministerstvo momentálne nemá zákonné oprávnenie k tomu pristúpiť a nemá na to ani administratívne kapacity."
Žiadny posun v kauze mobily
Ministerstvo cestovného ruchu a športu stoplo financovanie SFZ tento rok už dvakrát, naposledy v júli, keď neuvoľnilo štátny príspevok na uznaný šport vo výške viac ako 4 milióny eur.
Dôvodom bola takzvaná kauza s mobilnými telefónmi, ktorá sa prevalila pred februárovými voľbami prezidenta SFZ. Tie opätovne vyhral Ján Kováčik.
Veritelia a dodávateľské firmy od zväzu vymáhajú približne 17 miliónov eur za dodávku 17-tisíc luxusných mobilných telefónov (iPhonov), ktoré si mala objednať súkromná firma Best Press. Dokumenty podpísané Jánom Kováčikom spájajú SFZ s týmto obchodom ako ručiteľa.
Futbalový zväz to odmieta, podľa neho ide o podvod, nikdy si žiadne iPhony neobjednal ani neprevzal.
Hlavný kontrolór športu požadoval od SFZ predloženie úplného znenia príslušných zmlúv. SFZ podľa ministerstva nepredložil všetky požadované dokumenty, najmä zmluvy, z ktorých by bolo možné spoľahlivo určiť cenu, množstvo tovaru a celkový rozsah zabezpečených záväzkov.
Podľa hovorcu SFZ Juraja Čurného v kauze mobilných telefónov nedošlo od začiatku roka k žiadnemu posunu, aj preto považuje terajšie konanie ministerstva za účelové.
"SFZ aj na základ všetkých kontrol, ktoré urobilo ministerstvo, preukázal použitie všetkých finančných prostriedkov od štátu presne v zmysle zákona," dodal Čurný.
Kluby: výpadky sa nedajú nahradiť
Celková schválená výška štátneho príspevku pre SFZ na rok 2026 je takmer 14 miliónov eur. Zákon presne diktuje minimálne percentuálne podiely, ktoré musí zväz prerozdeliť na konkrétne účely.
Minimálne 20 percent na šport mládeže, ďalších 20 percent na rozvoj talentovaných športovcov, 45 percent sa rozdeľuje podľa schváleného rozpočtu Konferencie SFZ, na správu a prevádzku zväzu môže ísť maximálne 15 percent.
Aktuálna situácia spôsobuje vo futbalovom hnutí obrovské problémy.
"Kvôli tomuto sporu nášmu klubu doposiaľ nebola doručená schválená dotácia pre Útvar talentovanej mládeže (UTM) vo výške 20 000 eur. Pre menší regionálny klub, akým sme my, je to obrovský výpadok v rozpočte, ktorý sa nedá len tak jednoducho nahradiť.
Táto situácia, žiaľ, reálne ohrozuje plynulý chod našich tréningov a najmä financovanie dopravy našich mládežníckych tímov na ligové zápasy po celom Slovensku. Neradi by sme totiž tieto chýbajúce financie prenášali na rodičov našich futbalistov, ktorí už bez toho majú dosť finančných starostí," konštatoval nedávno vo vyhlásení prezident FK Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár.