Kopecký môže zavŕšiť zlatý hetrik, Masarykov dvor hostí šampionát v skoku na koni

Masarykov dvor na Vígľaši (Pstruša - Vígľaš) bude od 24. do 27. septembra 2026 dejiskom Majstrovstiev Slovenska v skoku na koni. Slovenský šampionát sa na tomto mieste uskutoční tretí rok po sebe.
Na podujatí sa predstaví 200 koní a okolo 150 jazdcov. O tretí titul majstra Slovenska bude bojovať Peter Kopecký (32). Kopecký ovládol predchádzajúce dva ročníky a aj tentoraz bude patriť medzi hlavné mená štartového poľa.
V sedle koňa Bingo von Hof bude útočiť na tretí titul v rade. O slovenský titul sa bude súťažiť v kategórii seniorov, súčasťou podujatia budú aj súťaže amatérov.
Jazdci absolvujú počas štyroch dní viacero súťaží. O výsledku rozhoduje najmä počet trestných bodov a dosiahnutý čas, pričom pri rovnosti výsledkov môžu o poradí rozhodovať aj ďalšie kritériá podľa pravidiel konkrétnej súťaže.
Majstrovské súťaže vyvrcholia v nedeľu rozhodujúcimi jazdami o medaily.
Masarykov dvor zároveň privíta záverečné kolo Národného skokového pohára. Počas víkendu sa tak bude rozhodovať nielen o majstroch Slovenska, ale aj o konečnom poradí v domácom pohárovom seriáli.
Šampionát sa začne vo štvrtok 24. septembra ráno a vyvrcholí v nedeľu. Vstup pre verejnosť je zadarmo.