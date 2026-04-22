Slováci v Nemecku, finále extraligy a MS U18. Športový program na dnes (23. apríl)

Momentka zo zápasu Nemecko - Slovensko (Autor: TASR)
Sportnet|23. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 23. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 23. apríl

Futbal

  • 19:00 UD Levante - FC Sevilla, 33. kolo La Ligy
  • 20:00 Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona, 33. kolo La Ligy
  • 21:30 Real Oviedo - FC Villarreal, 33. kolo La Ligy

  • 20:45 VfB Stuttgart - SC Freiburg, semifinále Nemeckého pohára

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Basketbal

  • 1:00 Detroit Pistons - Orlando Magic, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:1)
  • 3:30 Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:0)

Vzpieranie

  • od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku

Vodné pólo

  • 18:0 Argentína - Slovensko ženy, A-skupina - II. divízia Svetového pohára

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
  • 16:45 semifinále, ME
  • 18:00 finále, ME
TV program: štvrtok, 23. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

