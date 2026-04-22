Slováci v Nemecku, finále extraligy a MS U18. Športový program na dnes (23. apríl)

Športový program na štvrtok, 23. apríl
Futbal
- 19:00 UD Levante - FC Sevilla, 33. kolo La Ligy
- 20:00 Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona, 33. kolo La Ligy
- 21:30 Real Oviedo - FC Villarreal, 33. kolo La Ligy
- 20:45 VfB Stuttgart - SC Freiburg, semifinále Nemeckého pohára
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL (stav série: 2:0)
- 3:30 Minnesota Wild - Dallas Stars, NHL (stav série: 1:1)
- 4:00 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks, NHL (stav série: 1:0)
- 12:00 Dánsko - Nemecko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 14:00 Kanada - Lotyšsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina)
- 16:00 Švédsko - Česko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 18:00 Slovensko - Nórsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 4. zápas finále play off českej extraligy
- 18:00 HC 19 Humenné - HC Prešov, 12. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, finále play-off Tipos extraligy (tretí zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 Lotyšsko - Dánsko, prípravný zápas pred MS 2026
- 19:00 Rakúsko - Česko, prípravný zápas pred MS 2026
- 19:45 Švajčiarsko - Maďarsko, prípravný zápas pred MS 2026
- 20:00 Nemecko - Slovensko, prípravný zápas pred MS 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Basketbal
- 1:00 Detroit Pistons - Orlando Magic, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:1)
- 3:30 Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:0)
Vzpieranie
- od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku
Vodné pólo
- 18:0 Argentína - Slovensko ženy, A-skupina - II. divízia Svetového pohára
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
- 16:45 semifinále, ME
- 18:00 finále, ME
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.