Finále Európskej ligy, Českého pohára a pokračovanie Gira. Športový program na dnes (20. máj)

Futbalisti Aston Villy sa radujú z gólu v odvete semifinále Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 20. mája. Aký je program dňa?

Športový program na streda, 20. máj

Futbal

  • 18:00 FK Jablonec - MFK Karviná, finále Českého pohára 

  • 21:00 SC Freiburg - Aston Villa FC, finále Európskej ligy /vysiela TV JOJ NAŽIVO/

Hokej

Basketbal

  • 2:00  New York Knicks - Cleveland Cavaliers, prvý zápas finále Východnej konferencie, semifinále play off NBA

Tenis

  • Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
  • Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
  • 10:00 Slovak Open 2026, Košice

Lukostreľba

  • 8:00 ME /účasť SR/

Karate

  • 9:00 ME /účasť SR/

Motorizmus

  • 10:00 TK so Štefanom Rosinom

Olympijské

  • 13:00 Odovzdávanie ocenení Klubu fair play SOŠV za rok 2025

Cyklistika

TV program: streda, 20. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

