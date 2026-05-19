Finále Európskej ligy, Českého pohára a pokračovanie Gira. Športový program na dnes (20. máj)

Športový program na streda, 20. máj
Futbal
- 18:00 FK Jablonec - MFK Karviná, finále Českého pohára
- 21:00 SC Freiburg - Aston Villa FC, finále Európskej ligy /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
Hokej
- 16:20 Rakúsko - Švajčiarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 USA - Nemecko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Česko - Taliansko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Švédsko - Slovinsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 2:00 New York Knicks - Cleveland Cavaliers, prvý zápas finále Východnej konferencie, semifinále play off NBA
Tenis
- Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
- Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
- 10:00 Slovak Open 2026, Košice
Lukostreľba
- 8:00 ME /účasť SR/
Karate
- 9:00 ME /účasť SR/
Motorizmus
- 10:00 TK so Štefanom Rosinom
Olympijské
- 13:00 Odovzdávanie ocenení Klubu fair play SOŠV za rok 2025
Cyklistika
- 12:30 11. etapa: Porcari - Chiavari (195 km), Giro d´Italia
