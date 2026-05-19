Učil sa aj podľa videí na youtube. V slávnej bejzbalovej lige debutoval prvý Slovák

Adam Macko je prvý Slovák, ktorý sa predstavil v bejzbalovej MLB.
Nadhadzovač Toronto Blue Jays zažil premiéru na ihrisku najslávnejšieho a najúspešnejšieho bejzbalového klubu histórie New York Yankees.
Vyautoval troch pálkarov
Macko v noci z pondelka na utorok zasiahol do zápasu, v ktorom jeho hosťujúce Toronto prehralo tesne 6:7. Primárne hráva na poste LHP, čo je označenie pre ľavorukého nadhadzovača (left-handed pitcher).
Macko hádzal v siedmom inningu, počas ktorého mal 15 nadhodov. Hádzal na troch rôznych pálkarov a všetkých troch vyautoval. Splnil si tak svoju hlavnú úlohu, keď žiadnemu z nich neumožnil bodovať.
„Keď som vstúpil na ihrisko, tak sa mi triasli kolená. Zrazu zhasli svetlá a hovoril som si: To je kvôli mne? Prečo to robia? Veď som tu ako hráč súpera. Bolo to naozaj úžasné, také emócie som necítil nikdy predtým. Na chvíľu som prestal vnímať všetko naokolo. Keď som sa však potom postavil na kopec pre nadhadzovača, vedel som, že to už bude fajn,“ cituje Macka klubový web.
Toronto ho vytiahlo z nižšej súťaže z tímu Buffalo Bisons v reakcii na sériu zranení viacerých svojich hráčov základnej zostavy.
K hlavnému tímu ho povolali už pred zápasom v Detroite, proti Tigers však vtedy do hry ešte nezasiahol. Premiéru absolvoval až na Yankees Stadium proti historicky najlepšiemu tímu MLB, ktorý má 27 titulov.
Na prvý zápas v najlepšej lige sveta nastúpil Macko až sedem rokov po tom, ako ho draftovali. Aj preto, že jeho kariéru spomalili viaceré zranenia. Naposledy na jar 2025 podstúpil operáciu menisku.
MLB je treťou zo štyroch veľkých zámorských súťaží (tzv. major leagues), v ktorej sa predstavil hráč zo Slovenska. V hokejovej NHL mala naša krajina doteraz 100 zástupcov, v basketbalovej NBA ním bol v sezóne 1993/1994 Richard Petruška. Zostáva tak už len liga amerického futbalu NFL.
Zo Slovenska odišiel 11-ročný
Dvadsaťpäťročný Macko je rodák z Bratislavy, kde aj s bejzbalom začínal v tamojšom klube Apollo.
„Prihlásil som sa naň napriek tomu, že nik z mojej rodiny k nemu nemal vzťah a ani mu vlastne nerozumel. Chcel som si skrátka vyskúšať nejaký nový šport a zažiť pekné chvíle s ostatnými chlapcami, z ktorých dnes mnohí hrajú za slovenskú reprezentáciu,“ priblížil pred časom Macko.
Po slovensky sa rozpráva s rodičmi a súrodencami, aj keď s tými mladšími už komunikuje skôr v angličtine.
VIDEO: Premiéra Adama Macka v MLB
Zo Slovenska jeho rodina odišla, keď mal 11 rokov. Najskôr žil necelý rok a pol v Írsku, kým jeho rodičia čakali na kanadské víza. Po ich udelení sa Mackovci presťahovali do mestečka Stony Plain v Alberte, kde navštevoval strednú školu zameranú na bejzbal.
Motivácia venovať sa bejzbalu u neho narástla najmä počas pobytu v Írsku, pričom nadhadzovať sa učil aj podľa videí na youtube.
„Podmienky na bejzbal síce neboli na miestach, kde sme bývali, zakaždým ideálne, ale ja som to v tej dobe zas až tak veľmi nevnímal. Predovšetkým vďaka mojim rodičom, ktorí mi vždy poskytli všetko, čo mohli, aby som sa zlepšoval,“ zdôraznil Macko.
Do MLB bol draftovaný v roku 2019 tímom Seattle Mariners v 7. kole z celkovej 216. pozície. Do Toronta putoval o tri roky neskôr v rámci výmeny za Teoscara Hernándeza, účastníka zápasu hviezd.
Macko začínal vo farmárskych tímoch v nižších súťažiach a pred príchodom do MLB hrával za Buffalo Bisons v najvyššej zo všetkých nižších líg (triple A).
V marci reprezentoval Kanadu
Na marcovom podujatí World Baseball Classic, čo sú vlastne majstrovstvá sveta konané raz za štyri roky s dvadsiatimi najlepšími reprezentáciami sveta, sa predstavil v drese Kanady.
V zápase proti USA dokázal vyoutovať najväčšiu hviezdu tímu Aarona Judgea, ktorý na klubovej úrovni hráva práve za NY Yankees. Teraz v zápase Yankees – Toronto sa v priamom súboji nestretli.
Medzinárodná federácia WBSC má v porovnaní s inými športmi stanovené pomerne voľné kritéria týkajúce sa možnosti hráčov nastupovať za jednotlivé národné tímy.
Preto by Macko mohol v budúcnosti, napríklad na majstrovstvách Európy, reprezentovať aj Slovensko, keďže okrem kanadského vlastní aj slovenský pas.
Priekopníci z dávnej minulosti
Zámorskí novinári a štatisti uvádzajú troch rodákov zo Slovenska, ktorí v dávnej minulosti hrali v Major League Baseball.
Všetci traja však už vo veľmi mladom veku emigrovali s rodinami do USA a s bejzbalom začali až v zámorí. Boli nimi John Quinn (narodený v roku 1883 ako Ján Pajkoš v Štefurove v okrese Svidník), Elmer Valo (narodený v roku 1921 ako Imrich Valo v Rybníku v okrese Nitra) a Carl Linhart (narodený v roku 1929 ako Karol Linhart v Zborove v okrese Bardejov).
Macko tak zostáva jediným Slovákom so štartom v MLB, ktorý aspoň čiastočne bejzbalovo vyrastal aj na Slovensku.
Pred ním sa do širšieho povedomia dostal Jakub Ižold, ktorý v roku 2013 ako vôbec prvý Slovák podpísal zmluvu s tímom MLB.
Na spolupráci sa vtedy dohodol s Cincinnati Reds, šancu v najlepšej lige sveta však nedostal. Nastúpil iba na zápasy v lige pre nováčikov Arizona League, ktorá je v hierarchii nižších bejzbalových súťaží až na piatej úrovni.