Volejbalisti nastúpia proti Grécku a 2. etapa Okolo Slovenska. Športový program na dnes (17. september)

Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Michal Masný (tretí sprava) dáva pokyny svojim zverencom.
Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Michal Masný (tretí sprava) dáva pokyny svojim zverencom. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 17. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 17. septembra

Futbal

  • 11:00 Ttrénera SR Vladimíra Weissa a kouča 21-ky Jaroslava Kentoša

  • 18:45 OFI Kréta – TSG 1899 Hoffenheim, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Levski Sofia – Red Bull Salzburg, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Besiktas Istanbul – Olympique Marseille, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Celtic Glasgow – Ferencváros Budapešť, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Crystal Palace FC – Lech Poznaň, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Viktoria Plzeň – Royale Union Saint-Gilloise, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Juventus Turín – NEC Nijmegen, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Lilleström SK – SCU Torreense, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Real Sociedad San Sebastián – AFC Bournemouth, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy

  • 19:00 Real Betis – Getafe CF, 6. kolo La Ligy
  • 21:30 Malaga CF – Villarreal CF, 6. kolo La Ligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Guadalajare
  • Turnaj WTA v Sao Paule

  • 11:45 TK gréckeho kapitána Apostolosa Tsitsipasa pred zápasom Davisovho pohára SR – Grécko
  • 12:00 TK slovenského kapitána Tibora Tótha pred zápasom Davisovho pohára SR – Grécko

Šach

  • 12:00 2. kolo, 46. šachová olympiáda v Samarkande

Cestná cyklistika

Volejbal

Krasokorčuľovanie

  • 17:45 juniori – krátky program, ISU Junior Grand Prix v Ankare
TV program: štvrtok, 17. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Michal Masný (tretí sprava) dáva pokyny svojim zverencom.
    Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Michal Masný (tretí sprava) dáva pokyny svojim zverencom.
    Volejbalisti nastúpia proti Grécku a 2. etapa Okolo Slovenska. Športový program na dnes (17. september)
    dnes 00:00
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