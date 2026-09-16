Volejbalisti nastúpia proti Grécku a 2. etapa Okolo Slovenska. Športový program na dnes (17. september)

Športový program na štvrtok, 17. septembra
Futbal
- 11:00 Ttrénera SR Vladimíra Weissa a kouča 21-ky Jaroslava Kentoša
- 18:45 OFI Kréta – TSG 1899 Hoffenheim, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Levski Sofia – Red Bull Salzburg, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Besiktas Istanbul – Olympique Marseille, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Celtic Glasgow – Ferencváros Budapešť, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Crystal Palace FC – Lech Poznaň, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Viktoria Plzeň – Royale Union Saint-Gilloise, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Juventus Turín – NEC Nijmegen, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Lilleström SK – SCU Torreense, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Real Sociedad San Sebastián – AFC Bournemouth, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 19:00 Real Betis – Getafe CF, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Malaga CF – Villarreal CF, 6. kolo La Ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Guadalajare
- Turnaj WTA v Sao Paule
- 11:45 TK gréckeho kapitána Apostolosa Tsitsipasa pred zápasom Davisovho pohára SR – Grécko
- 12:00 TK slovenského kapitána Tibora Tótha pred zápasom Davisovho pohára SR – Grécko
Šach
- 12:00 2. kolo, 46. šachová olympiáda v Samarkande
Cestná cyklistika
- 12:45 2. etapa: Levoča – Liptovský Mikuláš (186,8 km), Okolo Slovenska 2026
Volejbal
- 16:00 Slovensko – Grécko, A-skupina ME v Modene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Srbsko – Belgicko, C-skupina ME v Tampere
- 19:00 Fínsko – Estónsko, C-skupina ME v Tampere /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:05 Taliansko – Slovinsko, A-skupina ME v Modene /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Krasokorčuľovanie
- 17:45 juniori – krátky program, ISU Junior Grand Prix v Ankare
TV program: štvrtok, 17. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.