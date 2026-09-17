ONLINE: 2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 186,8 km)

70. ročník etapových pretekoch Okolo Slovenska 2026 pokračuje dnes 2. etapou podujatia.
- 2. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2026
Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.
ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 2. etapa dnes (cyklistika, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)
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ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. Druhá etapa podujatia má plánovaný štart o 12.45 hod.