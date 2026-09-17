    ONLINE: 2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 186,8 km)

    2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.
    2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR)
    Jakub Hlubek|17. sep 2026 o 09:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.

    70. ročník etapových pretekoch Okolo Slovenska 2026 pokračuje dnes 2. etapou podujatia.

    Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.

    ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 2. etapa dnes (cyklistika, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)

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    ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. Druhá etapa podujatia má plánovaný štart o 12.45 hod.

    Cyklistika

    Cyklistika

    2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.online
    2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 186,8 km)
    dnes 09:45
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