Parádny vstup do Šachovej olympiády. Slováci aj Slovenky vyhrali všetky svoje zápasy

Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník Šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami.
Mužskí zástupcovia Peter Michalík, Samir Sahidi, Juraj Druska a Filip Haring vyhrali svoje duely 1. kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4:0.
Rovnakým výsledkom sa skončil aj súboj Sloveniek proti Jemenu. Vo svojom dueli nezaváhali Lucia Ševčíková, Eva Repková, Svetlana Sučíková a ani Viktória Nadzamová.
Šachová olympiáda - výsledky:
Muži:
Slovensko - Guam 4:0
Celkové poradie po 1. kole: 1. Uzbekistan, 2. Čína, 3. Nemecko ... 23. Slovensko
Ženy:
Slovensko - Jemen 4:0
Celkové poradie po 1. kole: 1. India, 2. Gruzínsko, 3. Kazachstan ... 33. Slovensko