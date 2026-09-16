Parádny vstup do Šachovej olympiády. Slováci aj Slovenky vyhrali všetky svoje zápasy

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. (Autor: TASR)
TASR|16. sep 2026 o 19:30
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Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník výborne.

Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník Šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami.

Mužskí zástupcovia Peter Michalík, Samir Sahidi, Juraj Druska a Filip Haring vyhrali svoje duely 1. kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4:0.

Rovnakým výsledkom sa skončil aj súboj Sloveniek proti Jemenu. Vo svojom dueli nezaváhali Lucia Ševčíková, Eva Repková, Svetlana Sučíková a ani Viktória Nadzamová.

Šachová olympiáda - výsledky:

Muži:

Slovensko - Guam 4:0

Celkové poradie po 1. kole: 1. Uzbekistan, 2. Čína, 3. Nemecko ... 23. Slovensko

Ženy:

Slovensko - Jemen 4:0

Celkové poradie po 1. kole: 1. India, 2. Gruzínsko, 3. Kazachstan ... 33. Slovensko

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    Ilustračná fotka.
    Parádny vstup do Šachovej olympiády. Slováci aj Slovenky vyhrali všetky svoje zápasy
    dnes 19:30
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