Štvorák začal znovu skákať po dlhšom období. Kľúčom je nerozmýšľať, vraví Hagara

Najlepší súčasný slovenský krasokorčuliar Adam Hagara začne sezónu budúci víkend v Bratislave na Memoriáli Ondreja Nepelu.
20-ročný pretekár sa už teší na prvý štart v tomto ročníku.
„Sú to prvé preteky v sezóne, takže teraz sa sústredíme na to, aby som mal kondíciu, aby som sa nebál ísť do prvkov. Uvidíme, na čom sme a postupne budeme dolaďovať jazdy do konca sezóny až na tie vrcholné preteky,“ vravel pre Sportnet mladý krasokorčuliar.
Dve nové jazdy
Hagara má v tejto sezóne dve nové jazdy, obe skladal s Ádámom Sólyom. Maďarský bývalý korčuliar a tanečník žije dlhodobo v Belgicku a Holandsku a patrí k najuznávanejším choreografom v krasokorčuliarskom svete.
Hagara má nový krátky program na pieseň Mercy od Shawna Mendesa a voľnú jazdu na hudbu zo seriálu Andor z prostredia Star Wars.
„Hudbu na krátky program sme už vybrali predtým, ako som išiel do Holandska, s voľnou jazdou som prišiel až tam,“ prezradil.
Seriál Andor sa mu veľmi páčil. „Má to veľmi peknú myšlienku, takže je v tom niečo osobné. Ostatní sa museli prispôsobiť,“ poznamenal Hagara.
Niektorí z jeho okolia mali námietky, že to je podobná jazda ako James Bond z minulej sezóny, ale on to tak nevníma. „Má to hlbší príbeh. Sú tam pomalé aj rýchle časti a viem tam ukázať všetky svoje schopnosti,“ podčiarkol.
„Je to pre fanúšikov Star Wars – Hviezdnych vojen. Odohráva sa počas Impéria. Jeden obyčajný človek, ktorý vyrastal pod tlakom Impéria, sa postupne stal špiónom pre povstalcov. Na začiatku sa snaží len prežiť, ale potom si uvedomuje, že bojuje za dobro a slobodu. Musí robiť aj zlé veci, ale nakoniec sa jeho príbeh dostane až do filmu Rogue One, kde obetuje svoj život, aby získal plány pre Hviezdu smrti a pomohol poraziť Impérium,“ vysvetľoval.
Choreografom predchádzajúcich jázd Hagaru bol bývalý pretekár Jorik Hendrickx, ktorý pracuje ako tréner a choreografie skladá len výnimočne. Úzko spolupracuje s Ádámom Sólyom a práve on skladá jazdy aj korčuliarom, ktorí trénujú u Hendrickxa.
„Jorik je viac technický typ. Vedel mi pomôcť, ale ohľadom choreografií má Ádám Sólya viac skúseností. Videli sme, aké jazdy skladá, napríklad Alexander Selevko mal vlani super jazdy. Aj preto sme chceli vyskúšať niečo nové,“ vysvetľoval slovenský pretekár.
„Veľmi dobre sa mi s ním pracovalo. Je to špičkový choreograf, ktorý vždy má nejaký nápad. Vždy vedel, čo pridať do jazdy,“ opisoval spoluprácu.
Štvorák dlho neskákal
Laik by si mohol myslieť, že krasokorčuliari cez leto oddychujú, ale v skutočnosti je to obdobie rôznych kempov a tvrdej práce.
Hagara sám v minulosti prezradil, že vždy sa na letnú prácu teší, lebo vtedy sa najviac naučí.
„V lete sme veľa pracovali na korčuľovaní. Musím povedať, že so skokmi som mal problémy, menil som korčule, aj som bol týždeň preč na kongrese Medzinárodnej korčuliarskej únie. Na sústredeniach som mal problémy aj s axlom, ale potom sme to dostali späť. Mne vždy pomáha stres pred súťažami, aby som sa do toho dostal,“ vravel s úsmevom mladý pretekár.
Štvoritý tulup dlhšiu dobu neskákal. „Znovu som ho začal skákať až od minulého piatka. Bál som sa do toho ísť, alebo mal som nejaký mentálny blok. Snažíme sa to opäť nájsť. Momentálne využívame to, že ak na ten skok idem v jazde, tak sa menej bojím a snažím sa ísť naplno,“ prezradil Hagara.
Na tréningu si teda často pustí úvodnú časť hudby a tak skúša štvoritý tulup.
„Musím sa do toho opäť dostať a mať počas tréningu čo najviac pokusov. Myslím, že na to, že to skáčem od piatku, je to celkom fajn,“ smial sa.
Hagara po olympiáde, kde mu voľná jazda nevyšla podľa predstáv, na majstrovstvách sveta v Prahe stavil na istotu a obe jazdy išiel bez štvoritého skoku. Táto stratégia sa mu vyplatila, zajazdil dva čisté programy a skončil na 15. mieste.
Na Nepelovom memoriáli však znovu plánuje zaradiť do jázd aj najnáročnejší skok zo svojho repertoára.
„Pre mňa je teraz dôležité, aby som sa dostal do rytmu a aby si telo zvyklo na tú rotáciu,“ zdôraznil.
„Uvidíme pred súťažou, ale keď už to teraz trénujem, mám pocit, že to ide dobrým smerom,“ doplnil.
V lete skákal štvoritý tulup aj „na udici“ a vtedy nemal problém. „Myslím si, že teraz som v najlepšej fyzickej kondícii, v akej som kedy bol. Ľahučko sa mi skáče, ale mal som problémy s hlavou. Nevedel som sa na to sústrediť, chýbala mi trochu motivácia. Neboli súťaže, tak som sa do toho nevedel tak prekonať. Akonáhle však už súťaže prichádzajú, mení sa mi rytmus. Aj môj tréner mi s tým veľmi pomáha, dokáže ma namotivovať,“ vyzdvihol Hagara.
Nemal obavy z toho, že spadne a ublíži si, no predsa mu chýbala istota. „Bolo to skôr o tom, že idem do skoku a mám pocit, že nie som pripravený. Chcem ísť, ale zastavím sa. Tá rotácia nie je taká automatická, ako by som chcel. Sústredím sa na to, rozmýšľam nad tým. Celý tréning nad tým rozmýšľam, namiesto toho, aby som do toho proste išiel. Kľúčom je nerozmýšľať,“ ponúkol pohľad do svojej hlavy mladý pretekár.
Nové pravidlá a možnosti
V novej sezóne sa mierne zmenili pravidlá. Vo voľnej jazde mužov bude len šesť skokových pasáží namiesto siedmich a medzi nimi môžu byť len dve kombinácie.
Po novom sa však takzvaný euler (pol otočky, keď pretekár dopadne na jednu nohu, ale potrebuje sa odraziť z druhej) neráta za samostatný skok a to umožňuje aj nové kombinácie.
Skoková kombinácia alebo sekvencia totiž maximálne môže obsahovať tri skoky, ale keďže sa euler už nepovažuje za samostatný skok, možná je napríklad aj kombinácia trojitý axel – euler – trojitý salchow – dvojitý tulup.
Hagara túto kombináciu trénoval aj vo verzii, že namiesto dvojitého tulupa pridal na koniec dvojitý axel. „Dvojitý axel som však už neskákal od marca a keď ho dlho neskáčem, tak ho omylom pretáčam o pol otočky, lebo už tam je automatika z trojitého,“ vysvetľoval.
Novým prvkom v jazde bude takzvaná choreografická pirueta. Pri jej hodnotení budú rozhodcovia sledovať najmä originalitu a to, či pasuje do hudby.
„Je to niečo nové, takže to vítam. Myslím si však, že pravidlá by mohli byť trochu konkrétnejšie určovať, čo sa od prvku očakáva. Teraz je to na vlastnom experimentovaní,“ poznamenal.
Číta si o sebe všetko
Mladý slovenský pretekár teraz začal druhý ročník na Fakulte informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave.
„Prvý rok som zvládol úspešne, neopakoval som žiadnu skúšku. V pondelok som bol prvý deň v škole a už som stihol vynechať veľa hodín. Pomohli mi s rozvrhom, za čo im veľmi pekne ďakujem,“ podčiarkol.
Veľa hodín má však termíny iba poobede, keď má tréningy. „Zase si to budem musieť dorábať doma a v aute a cez víkendy,“ poznamenal.
Zaujímajú ho kyberbezpečnosť, ochrana systémov proti vírusom, etické hackovanie, penetračné testovanie. Teší sa na výberové predmety, ktoré mu poskytnú bližší pohľad do týchto odvetví.
„Možno nakoniec budem pracovať pre nejaký športový zväz,“ podotkol s úsmevom.
Hagara sa v minulej sezóne dostal do komisie športovcov Medzinárodnej korčuliarskej únie a v júni sa zúčastnil na jej kongrese na Tenerife.
„Bolo to veľmi zaujímavé, chcel som toho zistiť čo najviac,“ vravel Hagara. Je najmladším členom komisie, ale mal veľa nápadov, o ktoré sa podelil s jej predsedom Evanom Batesom.
Jedným z nich bol vytvorenie platformy pre pretekárov, kde by mohli prezentovať svoje postrehy či podnety.
„Chceme vytvoriť platformu na pre pretekárov, aby mali svoj hlas. Môžeme im posielať novinky, čo sa deje, a oni sa k tomu môžu vyjadriť. Chceme, aby bola lepšia komunikácia medzi vedením a športovcami,“ uviedol.
Ďalšou veľkou témou komisie športovcov je šikana na internete. Hagara si uvedomuje závažnosť problému, hoci sám nemá toľko zlých skúseností, ako niektorí iní pretekári.
Francúzsky pretekár Kevin Aymoz na kongrese hovoril o tom, že niektorí mu v komentároch a diskusiách priali smrť. Aymoz je otvorene gej a aj niektoré jeho jazdy sa venujú problematike homofóbie.
Niektorí krasokorčuliari vôbec nesledujú sociálne siete pre nenávistné komentáre. Hagara to má inak.
„Ja si čítam o sebe všetko. Neviem, či je to správne, ale čítam si príspevky na sociálnych sieťach, všade, kde sa nájdem, lebo ma zaujíma, čo si ľudia myslia. Všimol som si, že veľa ľudí o mne rozpráva pekne a nie každý športovec na Slovensku má takú výhodu. Ďakujem ľuďom, že ma podporujú a veria vo mňa. Snažím sa stále zlepšovať a chcel by som raz získať medailu na majstrovstvách Európy. Bol by to pre mňa sen,“ uzavrel mladý krasokorčuliar.