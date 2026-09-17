Začínajú sa hlavné kempy NHL. O miesto zabojuje 24 Slovákov, Regendu nepozval nikto

Sezóna NHL je už za rohom. Súťažne sa prvýkrát puk vhodí v utorok 29. septembra na ľad víťaza Stanley Cupu z Caroliny, ktorá privíta Floridu.
Tímy dovtedy čaká tréningový kemp, ktorý bude kratší ako bežne. Absolvujú počas neho len štyri prípravné zápasy. Ak si niekto chce vybojovať miesto, musí byť o to presvedčivejší.
Tento rok bude v tréningových kempoch NHL 24 Slovákov, čo je o dvoch viac ako vlani.
Dvaja brankári, sedem obrancov a 15 útočníkov sa zúčastní príprav v 15 kluboch.
Zoznam Slovákov v kempoch hlavných NHL:
Buffalo Sabres – Maxim Štrbák (O)
Calgary Flames - Šimon Nemec (O), Samuel Honzek (Ú), Martin Pospíšil (Ú)
Colorado Avalanche – Maroš Jedlička (Ú)
Chicago Blackhawks – Adam Gajan (B), Martin Mišiak (Ú)
Los Angeles Kings – Adam Goljer (O), Martin Chromiak (Ú), Ján Chovan (Ú)
Montreal Canadiens – Juraj Slafkovský (Ú), Filip Mešár (Ú)
New York Rangers – Adam Sýkora (Ú)
Ottawa Senators – Adam Nemec (Ú)
Pittsburgh Penguins – Oliver Okuliar (Ú)
St. Louis Blues – Dalibor Dvorský (Ú), Juraj Pekarčík (Ú)
Tampa Bay Lightning - Erik Černák (O), Tomáš Královič (O)
Toronto Maple Leafs - Samuel Hlavaj (B)
Vancouver Canucks – Lucian Bernát (Ú)
Vegas Golden Knights – Jozef Viliam Kmec (O), Jakub Demek (Ú)
Washington Capitals – Martin Fehérváry (O)
Títo hráči zabojujú o to, aby sa dostali do prvého tímu a aby boli na finálnej súpiske aj večer pred štartom súťaže.
Jednocestný kontrakt a takmer istú miestenku v prvom tíme, majú piati Slováci. Juraj Slafkovský (Montreal), Šimon Nemec, Martin Pospíšil (obaja Calgary), Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Fehérváry (Washington).
Z tejto pätice bude najviac o svoje miesto musieť bojovať Pospíšil, ktorý bol po zranení v minulom ročníku viackrát len zdravým náhradníkom. Jeho spoluhráč Šimon Nemec prvýkrát nastúpi po boku spoluhráčov z Calgary.
Miesto v NHL by nemalo ujsť ani Daliborovi Dvorskému či Samuelovi Honzekovi, ktorí už v profilige nastupovali. Tuhý boj čaká Adama Sýkoru, ktorý sa do prvého tímu Rangers dostal v závere minulého ročníka.
Nazrieť do profiligy by už chcel aj kanonier Martin Chromiak z Los Angeles a kemp bude dôležitý aj pre Olivera Okuliara, ktorý sa po úspešnej sezóne vo Švédsku vrátil do zámoria.
Minulý rok dostal ponuku z Columbusu Christián Jaroš, ale do mužstva sa neprebojoval a pokračoval tak v KHL.
Dlho sa čakalo, či na skúšku niekto nezoberie Pavla Regendu, ale zatiaľ sa nedohodol so žiadnym tímom. Je jediný Slovák, ktorý hral vlani NHL a teraz nebude ani v kempe.
Pozornosť bude pútať aj Tomáš Královič, ktorého ako staršieho draftovala Tampa Bay a zmluvu s ním podpísala okamžite po rozvojovom kempe priamo na ľade.
Na opačnom konci USA bude chcieť formu z majstrovstiev sveta napodobniť bek Jozef Viliam Kmec, ktorý by sa rád posunul z farmy ďalej.
Okrem spomenutých hráčov budú v kempoch aj ďalší Slováci, ktorí si vlani zahrali v AHL - Juraj Pekarčík, Filip Mešár, Maroš Jedlička, Martin Mišiak, Maxim Štrbák, Jakub Demek či Adam Gajan so Samuelom Hlavajom.
Najväčšie zastúpenie má Slovensko v Calgary a Los Angeles. V oboch kluboch sú traja Slováci.
V tíme Flames je trojica Nemec, Honzek aj Pospíšil zaradená v červenom tíme, ktorý je zložený z hráčov prvého mužstva. V LA figurujú obranca Goljer a útočníci Chromiak s Chovanom.
Hlavné kempy si vyskúšajú aj štyria hráči, ktorí prešli draftom v roku 2026 – najvyššie draftovaný Adam Goljer, Adam Nemec, Tomáš Královič aj posledný ôsmy draftovaný slovenský hokejista Lucian Bernát, čo je jedno z najväčších prekvapení zo slovenského pohľadu.
Okrem Královiča nemá žiaden z nich podpísanú zmluvu s klubom NHL. Okrem tejto trojice zabojuje o kontrakt aj Ján Chovan a Maroš Jedlička, ktorý má AHL zmluvu.
Zmenu klubu si vyskúša brankár Samuel Hlavaj, ktorý už nepatrí Minnesote, ale Torontu. Druhým slovenským brankárom v príprave je Adam Gajan z Chicaga, pre ktorého pôjde vôbec o prvý kemp s A-mužstvom.
Všetkých 32 mužstiev absolvuje spoločné tréningy a prípravné zápasy. Počas kempu budú postupne vyraďovať hráčov.
Do hlavných kempov sa nedostali viacerí Slováci, ktorých práva vlastnia mužstvá NHL: Brankári Samuel Hrenák (Winnipeg), Roberto Leonardo Henriquez (Boston), Michal Prádel (Detroit), Matej Tomek (Philadelphia), obranca Jakub Floriš (Nashville) a útočníci Tomáš Chrenko (NY Rangers), Miroslav Šatan ml. (Washington), Alex Čiernik (Philadelphia) a Michal Svrček (Detroit).