    2. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Okolo Slovenska 2026 - 2. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 2. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|15. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si podrobný profil 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2026 - 2. etapa

    Dátum:

    17. september 2026

    Štart:

    o 12.45 h v Levoči

    Cieľ:

    cca 17.15 h v Liptovskom Mikuláši

    Dĺžka:

    186,8 km

    Profil:

    hornatý

    Prémie:

    8,9 km: horská prémia 2. kategórie - Uloža


    35,1 km: horská prémia 2. kategórie - Kozí hrb


    45,7 km: rýchlostná prémia - Spišská Kapitula


    88,6 km: rýchlostná prémia - Kežmarok


    127 km: horská prémia 1. kategórie - Štrbské pleso

    163,1 km: rýchlostná prémia - Liptovský Hrádok

    Aj začiatok druhej etapy z Levoče do Liptovského Mikuláša je pomerne náročný. Hneď po odmávaní za totiž začne stúpať na kopec Uloža (8,9 km; 4,9 %). 

    Ide o horskú prémiu druhej kategórie, pričom ďalšia príde na rad už na 29. kilometri, keď sa začne 6-kilometrový výstup na Kozí hrb. 

    Následne zrejme cyklisti v úniku zabojujú o body do súťaže o zelený dres, keďže na trati sú rýchlostné prémie v Spišskej Kapitule a tiež v Kežmarku.

    Najťažší úsek príde od 90. po 127. km, keď sa kontinuálne stúpa a pripravená je aj prvá horská prémia I. kategórie Štrbské Pleso (6 km; 3,1 %). 

    Odtiaľ je to približne 60 km do cieľa, najmä v zjazde. Posledné 3 km obsahujú až päť pravouhlých zákrut a tiež jednu miernu 200 metrov pred páskou.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2026

    1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa

    Mapa: 2. etapa Okolo Slovenska 2026

    Mapa 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Mapa 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: Trasa Okolo Slovenska 2026

    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. (Autor: okoloslovenska.com)

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 06:00
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