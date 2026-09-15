2. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2026 - 2. etapa
Dátum:
17. september 2026
Štart:
o 12.45 h v Levoči
Cieľ:
cca 17.15 h v Liptovskom Mikuláši
Dĺžka:
186,8 km
Profil:
hornatý
Prémie:
8,9 km: horská prémia 2. kategórie - Uloža
35,1 km: horská prémia 2. kategórie - Kozí hrb
45,7 km: rýchlostná prémia - Spišská Kapitula
88,6 km: rýchlostná prémia - Kežmarok
127 km: horská prémia 1. kategórie - Štrbské pleso
163,1 km: rýchlostná prémia - Liptovský Hrádok
Aj začiatok druhej etapy z Levoče do Liptovského Mikuláša je pomerne náročný. Hneď po odmávaní za totiž začne stúpať na kopec Uloža (8,9 km; 4,9 %).
Ide o horskú prémiu druhej kategórie, pričom ďalšia príde na rad už na 29. kilometri, keď sa začne 6-kilometrový výstup na Kozí hrb.
Následne zrejme cyklisti v úniku zabojujú o body do súťaže o zelený dres, keďže na trati sú rýchlostné prémie v Spišskej Kapitule a tiež v Kežmarku.
Najťažší úsek príde od 90. po 127. km, keď sa kontinuálne stúpa a pripravená je aj prvá horská prémia I. kategórie Štrbské Pleso (6 km; 3,1 %).
Odtiaľ je to približne 60 km do cieľa, najmä v zjazde. Posledné 3 km obsahujú až päť pravouhlých zákrut a tiež jednu miernu 200 metrov pred páskou.